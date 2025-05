Tony Hawk Pro Skater 3+4: Entwickler bestätigen Aus des Karriere-Modus und nennen Gründe

Nachdem in den vergangenen Tagen Verwirrung über den Umgang mit dem Karriere-Modus aus dem vierten Teil in "Tony Hawk Pro Skater 3+4" herrschte, haben die Entwickler von Iron Galaxy nun für Klarheit gesorgt. Gleichzeitig lieferte das Team eine Begründung für seine Designentscheidung.

Nachdem Activision zunächst ankündigte, dass der beliebte Karriere-Modus aus dem vierten Teil in „Tony Hawk Pro Skater 3+4“ nicht enthalten sein wird, sorgte ein Tweet des Publishers kürzlich für Verwirrung unter den Spielern.

In dem besagten Tweet veröffentlichte Activision einen kurzen Gameplay-Clip und kommentierte diesen mit den Worten: „Wer sagt, dass es keinen Karriere-Modus gibt?“ Doch wie bereits vermutet, war dies kein Hinweis auf eine Rückkehr des Karriere-Modus aus dem vierten Teil. Dies bestätigte Design Director Mike Rossi im Interview mit GameInformer.

Statt des Karriere-Modus tritt eine 2-Minuten-Herausforderung an seine Stelle, bei der die Spieler versuchen müssen, in der vorgegebenen Zeit so viele Herausforderungen wie möglich abzuschließen. Doch warum wurde der ursprüngliche Karriere-Modus aus der Neuauflage entfernt?

Entwickler sprechen über das Aus des Karriere-Modus

Laut Rossi bestand die Idee hinter „Tony Hawk Pro Skater 3+4“ darin, das „ultimative Paket“ aus den beiden Skating-Klassikern zu schaffen. Dabei orientierten sich die Entwickler bewusst am Aufbau des dritten Teils, was letztlich dazu führte, dass der Karriere-Modus aus dem vierten Teil nicht berücksichtigt wurde.

„Wir haben uns 3 angesehen. Das war offensichtlich ein weiterer sehr hoch geschätzter Titel im Franchise“, erklärte der Game Director gegenüber GameInformer.

Rossi weiter: „Also dachten wir uns, dass wir uns Teil 4 anschauen. Er ist ziemlich anders. aber was ist sein wesentliches Element? Unser Ziel war es, das ultimative Paket aus 3 und 4 zu schaffen. Letztendlich waren wir der Meinung, dass es besser wäre, das Gefühl eher in Richtung des Formats von 3 zu lenken.“

„Im Gegensatz zu dem, was 4 ursprünglich gemacht hat, da dies eine bessere Repräsentation für das kohärente Paket darstellt, das wir erstellen wollten“, führte der Game Director aus.

Diese Neuerung bieten die Herausforderungen

In „Tony Hawk Pro Skater 3+4“ bleibt es allerdings nicht bei den 2-Minuten-Herausforderungen. Stattdessen haben Spieler die Möglichkeit, den Timer zu verlängern – auf bis zu eine Stunde. Eine Änderung, die laut den Entwicklern von Iron Galaxy allerdings nicht auf das negative Feedback zur Streichung des Karriere-Modus zurückzuführen war.

„Nein“, sagte Rossi im Gespräch mit Press Start. „Wir wussten von Anfang an, dass es schwierig werden würde und dass die Leute es sich ansehen würden.“

„Aber wir hielten es für den richtigen Ansatz und machten das Ganze zu einem stimmigeren Gesamtpaket. Wir hatten uns schon Gedanken darüber gemacht, dass wir die Mods haben, was unserer Meinung nach eine weitere Möglichkeit ist, Barrierefreiheit zu ermöglichen“, so der Game Director weiter.

„Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ erscheint am 11. Juli 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch.

