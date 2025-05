Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Activision bestätigt – umstrittener Star doch enthalten

Anfang März kündigte Activision „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“, eine überarbeitete Version der beiden Skate-Klassiker, offiziell an. Das Remake wird am 11. Juli 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erscheinen.

Verwirrung gab es um die Inklusion eines bekannten Gesichtes, das auch schon in den Originalen das Skateboard schwang. Nun lüftete Activision das Geheimnis und bestätigte, dass auch Bam Margera bei dem kommenden Remake mit von der Partie sein wird. Allerdings mit einer Einschränkung.

Neues Video zeigt Bam hinter den Kulissen

Bam Margera dürfte vielen Lesern als Mitglied der „Jackass“-Truppe bekannt sein. Allerdings ist der Mann aus Pennsylvania auch ein professioneller Skater, der sich schon seit 39 Jahren auf sein Board schwingt.

Erstmals konnten Spieler Margera in „Tony Hawk’s Pro Skater 3“ als Skater auswählen. Danach war der Pro in jedem weiteren Spiel der Serie enthalten. Bei der Ankündigung des Remakes war Bam Margeras Name jedoch nicht dabei. Die TV-Persönlichkeit hatte in den letzten Jahren mit Drogen- und Alkoholmissbrauch zu kämpfen.

Mit einem neuen Video kündigte Activision aber an, dass der Skater auch in dem Remake einen Auftritt haben wird. Allerdings ist Margera nicht über das offizielle Roster, sondern nur als geheimer Skater auswählbar.

In dem Clip ist Bam Margera hinter den Kulissen und bei den Scans für das Spiel zu sehen. Dabei erzählt der Skater, dass er damals so besessen von dem zweiten Spiel der Skateboard-Reihe war, dass er laufend seine Flüge verpasste. Nachdem er sechs Flüge verstreichen ließ, habe Margera selbst entschieden, dass er das Game zur Seite legen müsse, auch wenn es ihm unglaublichen Spaß bereitet habe.

Gameplay-Aufnahmen fehlen jedoch

Auf Gameplay-Szenen von Bam Margera müssen die Fans jedoch auch bei dem neuesten Video zu „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ verzichten. Dies wird auch von der Community heiß diskutiert. Die Fans werfen ein, dass der Namensgeber des Spiels selbst in letzter Minute seine Finger mit im Spiel hatte.

Ende März berichtete Roger Bagley, Co-Moderator des „The Live Club“-Skating-Podcasts, dass Tony Hawk Activision angewiesen hatte, Bam Margera in das Spiel aufzunehmen. Der Titel sei angeblich bereits fertig gewesen, als Hawk angeblich darauf bestanden hätte, dass Margera für die Motion-Capture-Aufnahmen eingeflogen werde.

„Tony Hawk’s Pro Skater 3+4″ bietet eine ganze Reihe an neuen und bekannten Skatern. Bestätigt wurden Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Bob Burnquist, Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright und Yuto Horigome.

Quelle: Eurogamer, TheGamer

