Chrono Trigger: Jetzt doch? Legendärer JRPG-Macher bekundet Interesse an Remake

Nachdem „Chrono Trigger“, für das sich das Dreamteam aus Hironobu Sakaguchi (Schöpfer der „Final Fantasy“-Reihe), Yuji Horii (Schöpfer der „Dragon Quest“-Reihe) und Manga-Künstler Akira Toriyama (bekannt für „Dragon Ball“) verantwortlich zeichnete, am 11. März 1995 erschien, feiert das legendäre JRPG dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Grund genug für Square Enix gleich mehrere Projekte rund um das Kultspiel in Aussicht zu stellen, zu denen allerdings noch keine Einzelheiten genannt wurden.

Für Aufsehen sorgte in der letzten Woche jedoch Yuji Horii, als er auf der Napoli Comic-Con angeblich die Entwicklung eines Remakes des legendären Rollenspiels bestätigte. Zur großen Enttäuschung der Fans stellte sich im Nachhinein aber heraus, dass Horii nie von einer Neuauflage gesprochen hatte – es handelte sich wohl um einen Übersetzungsfehler. Doch jetzt liegen neue Informationen vor.

Horii habe „angefangen, über ein Chrono Trigger-Remake nachzudenken“

Demnach konnte die spanische Webseite GameReactor ein Video-Interview mit Horii führen und der entsprechende Bericht wurde im Anschluss auch von einem Nutzer im Subreddit r/GamingLeaksAndRumours übersetzt (via GameRant). Darin stellte Horii klar, dass seine Äußerungen über die Neuauflage des JRPG-Klassikers missverständlich wiedergegeben wurden, er aber selbst „angefangen habe, über ein Chrono Trigger-Remake nachzudenken“.

Als Gründe dafür nannte er neben den zahlreichen Fan-Anfragen auch die jüngsten Erfolge von Square Enix’ 2D-HD-Remakes, wie dem zuletzt erschienenen „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“. Allerdings scheint es vorerst bei Überlegungen zu bleiben – konkrete Pläne oder eine Bestätigung gibt es nicht. Dennoch scheint die Hoffnung auf ein Remake von „Chrono Trigger“ nun doch noch nicht ganz begraben zu sein.

Alle Hände voll mit Dragon Quest zu tun

Abgesehen davon ist Horii aktuell auch mit anderen Projekten beschäftigt und beaufsichtigt als Schöpfer der „Dragon Quest“-Reihe ebenfalls das kommende „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D-Remake“. Die beiden ersten Teile des Rollenspiels, die inhaltlich als Fortsetzungen zu „Dragon Quest 3“ fungieren, sollen noch dieses Jahr im Doppelpack für die PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC erscheinen. Ein konkretes Datum steht bisher aber noch aus.

Ebenfalls in Entwicklung befindet sich der neueste Teil der Reihe: „Dragon Quest 12: The Flames of Fate“, dessen offizielle Ankündigung bereits über dreieinhalb Jahre zurückliegt. Zuletzt äußerte sich Horii im Februar dieses Jahres zu dem neuen Spiel und versicherte, dass trotz der Informationsflaute kein Grund zur Sorge bestehe. Wann und für welche Plattformen „Dragon Quest 12“ erscheinen wird, ist allerdings noch unklar.

