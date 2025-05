Forza Horizon 5: Der bislang erfolgreichste Xbox-Titel auf der PS5? Analysten nennen Verkaufzahlen

Mit „Forza Horizon 5“ veröffentlichte Microsoft im vergangenen Monat den wohl erfolgreichsten Xbox-Titel dieser Generation für die PS5. Alleine auf PC und Xbox Series X/S verbuchte das Rennspiel mehr als 44 Millionen Spieler.

Wie erste Analysen verdeutlichten, setzt sich der Erfolg auf der PS5 offenbar ungebrochen fort. Die Marktforscher von Alinea Analytics gaben an, dass sich „Forza Horizon 5“ im Zeitraum zwischen dem Launch auf der PS5 und dem 5. Mai 2025 mehr als 1,2 Millionen Mal verkaufte.

In einem Beitrag auf BlueSky legte Rhys Elliot, Head of Marketing Analysis bei Alinea Analytics, noch einmal nach und lieferte aktuelle Zahlen.

Forza Horizon 5 schlägt Sea of Thieves und Indy

Wie Elliot berichtet, knackten die Verkaufszahlen von „Forza Horizon 5“ auf der PS5 kürzlich die Marke von 1,4 Millionen abgesetzten Einheiten. Damit verkauft sich das Open-World-Rennspiel auf der Sony-Konsole nicht nur deutlich besser als MachineGames‘ „Indiana Jones und der große Kreis“.

Auch das erfolgreiche Piraten-Abenteuer „Sea of Thieves“ wird von „Forza Horizon 5“ klar übertroffen.

Den Erhebungen von Alinea Analytics zufolge benötigte „Forza Horizon 5“ auf der PS5 gerade einmal acht Tage, um sich mehr als 1,4 Millionen Mal zu verkaufen. Eine beeindruckende Entwicklung, bei der weder „Sea of Thieves“ noch „Indiana Jones und der große Kreis“ mithalten können.

Wie Alinea Analytics weiter angibt, lagen die Verkaufszahlen von „Sea of Thieves“ auf der PS5 nach acht Tagen bei knapp 657.300 verkauften Einheiten. Das neue Abenteuer von Indiana Jones hingegen fand in der gleichen Zeitspanne nicht einmal 133.000 Abnehmer.

Es gilt natürlich zu beachten, dass es sich hierbei um Analystenschätzungen und nicht um offizielle Zahlen handelt.

Microsoft setzt Multiplattform-Strategie konsequent um

Trotz allem dürfte der Erfolg von „Forza Horizon 5“ die Verantwortlichen von Microsoft in ihrer neuen Multiplattform-Strategie bestätigen. Wie die vergangenen Tage verdeutlichten, gibt es nämlich wie bereits von Phil Spencer, Leiter der Microsoft Gaming-Sparte, angedeutet, keine roten Linien mehr.

Kürzlich kündigte Microsoft mit „Gears of War: Reloaded“ beispielsweise eine technisch aufpolierte Neuauflage des legendären Deckungs-Shooters aus dem Jahr 2006 an, die auch für PS5 erscheint. Somit bestätigte das Redmonder Unternehmen mit „Forza Horizon“ und „Gears of War“ innerhalb einiger Wochen gleich zwei Xbox-Flaggschiff-Serien für die PS5.

Gerüchten zufolge steht mit „Halo“ bereits die nächste bekannte Marke in den Startlöchern.

