Gran Turismo 7: Update 1.59 bringt nächste Woche vier neue Autos

Spieler von „Gran Turismo 7“ können sich in der kommenden Woche über vier neue Autos freuen, die mit dem Update 1.59 ihren Weg ins Rennspiel finden werden. Um welche Fahrzeuge es sich handeln wird hat Serienschöpfer Kazunori Yamauchi wie gewohnt bereits im Vorfeld angedeutet.

Der ohnehin schon umfangreiche Fuhrpark von „Gran Turismo 7“ wächst nächste Woche um weitere Fahrzeuge. Nachdem das Update 1.58 Anfang April lediglich ein Force-Feedback-Problem bei Lenkrädern behoben hatte, liegt der letzte Content-Patch schon etwas länger zurück und wurde Ende März veröffentlicht.

Update 1.59 wird jedoch wieder wie gewohnt frische Inhalte mit sich bringen, auf die sich die virtuellen Rennfahrer freuen können. Und dieses Mal enthält die Aktualisierung gleich vier neue Boliden, die von Serienschöpfer Kazunori Yamauchi jetzt wie üblich anhand ihrer Silhouetten in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) angedeutet wurden.

Ferrari, Corvette, ein Kei-Truck und ein Crossover-SUV

Dieses Mal brauchte die „Gran Turismo 7“-Community jedoch nicht lange zu rätseln, um welche Autos es sich handelt. Auf der PS5 wurde das kommende Update 1.59 bereits erwähnt, und ein entsprechendes Video (via GTPlanet), das inzwischen entfernt wurde, enthüllte die neuen Fahrzeuge.

Demnach ist das erste Fahrzeug der Ferrari 812 Superfast, der 2017 auf den Markt kam und den Ferrari F12 ablöste. Dieser italienische Sportwagen ist mit einem 6,5-Liter-V12-Frontmotor ausgestattet, der 800 PS leistet und die Hinterräder antreibt. Im Mai letzten Jahres wurde mit dem Ferrari 12Cilindri bereits der Nachfolger des 812 vorgestellt.

Der zweite Neuzugang ist ebenfalls ein Sportwagen mit Frontmotor und Heckantrieb, kommt aber aus Amerika: die Corvette C5 Z06 aus dem Jahr 2001. Unter der Haube arbeitet ein für Corvette typischer V8-Motor, der im Modelljahr 2001 385 PS leistet.

Weiter geht es mit einem typischen Auto für die „Gran Turismo“-Reihe: ein Suzuki Carry KC. Dabei handelt es sich um einen japanischen Kei-Truck aus dem Jahr 2012 mit einem 0,66-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor, der etwa 49 PS leistet. Der kompakte Kleintransporter ist mit Front- und Heckantrieb erhältlich.

Das letzte neue Fahrzeug ist erneut ein alltagstauglicher Crossover-SUV. Nachdem bereits der Toyota C-HR und zuletzt der Mazda CX-30 hinzugefügt wurden, handelt es sich dieses Mal um einen Honda CR-V aus dem Jahr 2021. Das Hybridfahrzeug mit Allradantrieb leistet insgesamt 212 PS.

Neben den vier neuen Fahrzeugen wird das Update 1.59 für „Gran Turismo 7“ aber voraussichtlich noch weitere Inhalte bieten. Wie gewohnt dürfte es sich dabei um neue Rennen, Café-Menüs sowie Änderungen und Verbesserungen handeln. Auf eine neue Strecke müssen Fans dieses Mal wohl verzichten: Da im frühzeitig veröffentlichten Teaser-Video keine neue Strecke zu sehen war, gilt es als ziemlich unwahrscheinlich, dass es eine geben wird.

Details zu den anderen Inhalten werden voraussichtlich am Mittwoch, dem 14. Mai 2025, in einem Beitrag auf dem PlayStation Blog bekannt gegeben – inklusive eines umfassenden Changelogs. Die Veröffentlichung des neuen Updates 1.59 erfolgt schließlich am 15. Mai 2025.

Unterdessen gab der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida kürzlich einige interessante Einblicke in die Entwicklungsgeschichte der „Gran Turismo“-Reihe. In einem Interview verriet er, dass Serienschöpfer Kazunori Yamauchi das Rennspiel zunächst sehr anspruchsvoll gestaltete – laut Yoshida sogar zu anspruchsvoll für den Massenmarkt. Durch Yoshidas Feedback entschied sich Yamauchi jedoch, „den reinen Simulationsanspruch zu entschärfen“.

