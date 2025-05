GTA 6: Ex-Entwickler verrät, wie lange das Open-World-Game schon in Entwicklung ist

Offiziell enthüllt wurde „GTA 6“ bekanntlich im Dezember 2023, als Rockstar Games den ersten Trailer zum Open-World-Spektakel veröffentlichte. Erstmals Erwähnung fand das aktuelle Projekt des Entwicklerstudios allerdings schon im Februar 2022, als bestätigt wurde, dass die Arbeiten bereits auf Hochtouren laufen.

Doch wie lange befindet sich „GTA 6“ tatsächlich schon in der Entwicklung? Es kursierten bereits Spekulationen, dass die ersten Arbeiten möglicherweise direkt nach der Veröffentlichung von „Red Dead Redemption 2“ im Jahr 2018 aufgenommen wurden. Nun hat ein ehemaliger Mitarbeiter von Rockstar Games Licht ins Dunkel gebracht und konkrete Details zur tatsächlichen Entwicklungsdauer preisgegeben.

GTA 6 seit sieben Jahren in der Entwicklung

Bei dem besagten Ex-Mitarbeiter handelt es sich um Environment Artist David O’Reilly, der jetzt in einem YouTube-Video (via TheGamer) auf die neuesten Screenshots zu „GTA 6“ reagierte. Doch noch bevor er einen Blick auf die neuen Bilder warf, gab er einige Infos zu seinem Hintergrund preis und verriet, dass nachdem er zuvor bereits an „Red Dead Redemption 2“ arbeitete, von 2018 bis 2023 an den Arbeiten an „GTA 6“ beteiligt war.

Zudem machte er deutlich, dass die Entwicklung von „GTA 6“ bei Rockstar begann, „nachdem wir mit RDR2 fertig waren“. „Ich habe von 2018 bis 2023 an GTA 6 mitgearbeitet, direkt nachdem wir die Entwicklung von RDR2 abgeschlossen hatten. Es ist wirklich faszinierend, das alles jetzt so zu sehen“, so O’Reilly, der damit bestätigte, dass die Arbeiten bereits seit sieben Jahren andauern – und auch noch mindestens ein weiteres Jahr in Anspruch nehmen werden.

Das aufwendigste Projekt in der Geschichte von Rockstar?

Obwohl die Veröffentlichung von „GTA 6“ ursprünglich für diesen Herbst geplant war, gab Rockstar Games letzte Woche bekannt, dass sich der Release verzögert. Der neue Termin ist der 26. Mai 2025. Sollten die Entwickler diesen Termin halten, würde die gesamte Entwicklungszeit etwa acht Jahre betragen, womit sich das Spiel neben „Red Dead Redemption 2“ einreihen würde, das ebenfalls acht Jahre in Entwicklung war.

Sollte es zu einer weiteren Verschiebung kommen, wäre „GTA 6“ das Spiel mit der längsten Entwicklungsdauer in der Geschichte von Rockstar. Ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter des Studios äußerte sich jedoch optimistisch: „Sie hätten sich für jedes beliebige Datum entscheiden können, aber sie haben den Mai gewählt. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit auf 80 Prozent, dass sie diesen Termin einhalten werden“, so Obbe Vermeij, der von 1995 bis 2009 bei Rockstar tätig war.

Unterdessen wurde erst diese Woche der zweite Trailer zu „GTA 6“ veröffentlicht, auf den die Fans über 500 Tage warten mussten. Der Hype um das neue Video war entsprechend groß: Innerhalb von nur 24 Stunden wurden allein auf YouTube über 75 Millionen Aufrufe gezählt, und auf allen Plattformen zusammen sogar 475 Millionen. Damit stellte der zweite „GTA 6“-Trailer den größten Video-Launch aller Zeiten dar und stellt sogar Trailer von Hollywood-Blockbustern in den Schatten.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren