Industrie: „Warum sollten wir uns überhaupt die Mühe machen, ein Xbox-Spiel zu entwickeln?“

Es dürften für einige langjährige Gaming-Fans kuriose Zeiten sein, immerhin wagen einstmals Xbox-exklusive Marken wie "Forza" oder "Gears of War" den Sprung auf die PlayStation. Eine Entwicklung, die für Verwirrung innerhalb der Industrie sorgen soll.

Während Microsoft seit der allerersten Xbox-Konsole, ähnlich wie PlayStation und Nintendo, auf Exklusivspiele gesetzt hatte, hat sich die Strategie des US-Konzerns inzwischen deutlich gedreht. Seit einigen Monaten würde es „keine roten Linien“ mehr geben, weshalb mittlerweile sogar „Forza Horizon 5“ für die PlayStation 5 verfügbar ist. In wenigen Monaten wagt gar eine Neuauflage des allerersten „Gears of War“-Games den Sprung auf Sonys PS5.

Es ist eine Kehrtwende, die nicht nur viele Spieler unvorbereitet getroffen hat, sondern auch innerhalb der Industrie für hochgezogene Augenbrauen zu sorgen scheint. Zumindest, wenn wir den Worten von Chris Dring von GamesIndustry.biz trauen dürfen. In der jüngsten Ausgabe von The Game Show gab Dring an, verschiedene Entwicklerstudios und Publisher hätten sich ihm gegenüber regelrecht „verwirrt“ angesichts von Microsofts Kurswechsel geäußert.

Games-Industrie „verwirrt“ von Microsofts Exklusivstrategie

Wie Chris Dring im Rahmen des Videos ausführt (via TheGamer), wollen verschiedene Unternehmen speziell „diesen Wettbewerb“ zwischen den Konsolenherstellern. Deshalb würden sich verschiedene Entwickler und Publisher inzwischen folgende Frage stellen: „Warum sollten wir uns überhaupt die Mühe machen, ein Xbox-Spiel zu entwickeln, wenn das die Strategie ist?“ Microsoft müsse eine Balance finden und wäre dazu aktuell wohl nicht in der Lage.

Inzwischen scheinen einige Games-Unternehmen zusehends Zweifel zu hegen, warum sie die Xbox als Plattform noch mit neuen Titeln unterstützen sollten, wenn Microsoft selbst die hauseigene Spielekonsole aufgegeben zu haben scheint. Für die nähere Zukunft sind zumindest keine Xbox-exklusiven Games geplant. Kommende hauseigene Titel wie „DOOM: The Dark Ages“ oder auch „Tony Hawk Pro Skater 3+4“ sind für die PS5 bestätigt.

Das könnte sich zumindest mit verschiedenen Titeln wieder ändern, die voraussichtlich 2026 erscheinen dürften. Hierzu zählen unter anderem das neueste „Fable“ oder auch „Gears of War: E-Day“ sowie das nächste „Perfect Dark“. Bisher sind diese Titel auf Konsolen ausschließlich für die Xbox-Series-Konsolen bestätigt. Offiziell befinden sich keine PlayStation-5-Versionen in Entwicklung, obwohl immer wieder ein paar Gerüchte aufkommen.

Dafür könnte zumindest der jüngste Erfolg von Titeln wie „Atomfall“ oder zuletzt „Clair Obscur: Expedition 33“ einen Game-Pass-Deal nach wie vor reizvoll für Entwicklerteams machen und diese so dazu bewegen, weiterhin die Xbox-Series-Konsolen zu unterstützen.

