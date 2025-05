Lord of the Rings:  The Hunt for Gollum kommt später als gedacht

Lord of the Rings:

Im letzten Mai wurde ein neuer Film im "Der Herr der Ringe"-Universum angekündigt. Auf "The Hunt for Gollum" müssen die Fans jedoch noch länger warten als ursprünglich angenommen.

Im Mai 2024 hat Warner Bros. einen neuen Live-Action-Film im beliebten „Der Herr der Ringe“-Universum angekündigt. „The Hunt for Gollum“, zu Deutsch „Die Jagd nach Gollum“, soll sich ganz um den titelgebenden Charakter drehen.

Mit der Ankündigung wurde ein vorläufiges Release-Zeitfenster in 2026 angegeben. Dieses musste nun jedoch revidiert werden. „The Hunt for Gollum“ soll in den USA jetzt kurz vor Weihnachten am 17. Dezember 2027 erscheinen.

Film setzt Weihnachtstradition fort

Für den Film zeichnen sich gleich mehrere bekannte „Der Herr der Ringe“-Köpfe verantwortlich. Andy Serkis wird erneut in die Hauptrolle Gollum schlüpfen und darüber hinaus auch die Regie übernehmen. Zu seinen letzten Regiearbeiten gehören unter anderem „Mowgli: Legend of the Jungle“ und „Venom: Let There Be Carnage“.

Der Regisseur der ursprünglichen „Der Herr der Ringe“-Trilogie, Peter Jackson, sowie Fran Walsh und Philippa Boyens, die schon für die vorherigen Filme der Fantasy-Reihe verantwortlich waren, produzieren den Streifen. Boyens beschrieb „The Hunt for Gollum“ zuletzt als eigenständigen Film, der nicht in mehrere Filme aufgeteilt werden soll. Zudem sei es eine „ziemlich intensive Geschichte, die nach Bilbos Geburtstagsfeier und vor den Minen von Moria“ im ersten „Herr der Ringe“-Teil „Die Gefährten“ spielt.

Wie nun angekündigt wurde, wird sich der Film gut um ein Jahr verschieben. Dafür setzt „The Hunt for Gollum“ eine Tradition fort, die bereits bei „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ griff: Der Film kommt pünktlich zu Weihnachten in die Kinos.

Film mit weiteren bekannten Gesichtern?

Welche Charaktere neben Gollum in dem kommenden Fantasy-Film auftauchen werden, ist noch nicht bekannt. Allerdings haben schon einige Schauspieler aus der Originalbesetzung von „Der Herr der Ringe“ ihr Interesse an einem erneuten Auftritt bekundet. So würden Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) und Viggo Mortensen (Aragorn) zurückkehren, wenn ihr Auftauchen im Film Sinn ergeben würde.

Neben „The Hunt for Gollum“ soll es auch noch einen weiteren Mittelerde-Film von Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens geben, hieß es noch 2024. Über das zweite Projekt ist bislang jedoch noch nichts bekannt.

