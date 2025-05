Sony: Millionenschwere Kooperation mit Bandai Namco und Gaudiy – samt Blockchain, NFTs und KI 

Sony und Bandai Namco investieren gemeinsam zehn Milliarden Yen (mehr als 60 Millionen Euro) in das japanische Web3- und KI-Startup Gaudiy. Ziel sei es, ein neues, technologiegestütztes System zu etablieren. Laut offizieller Ankündigung wollen die drei Unternehmen „ein sicheres Ökosystem aufbauen, an dem Fans und Kreative mithilfe der Blockchain-Technologie teilnehmen und arbeiten können“.

Blockchain, NFTs und generative KI

Gaudiy Inc. ist ein japanisches Web3-Startup mit Sitz in Tokio, das 2018 von Yuya Ishikawa gegründet wurde. Das Unternehmen verfolgt die Vision sogenannter „Fan Nations“ – digitale Gemeinschaften, in denen Fans aktiv zur Wertschöpfung von Marken und Inhalten beitragen können. Hierzu setzt Gaudiy moderne Technologien wie Blockchain, NFTs und generative KI ein.

Das zentrale Produkt, „Gaudiy Fanlink“, ermöglicht es Fans, sich mit Marken zu vernetzen und für ihre Beiträge transparent belohnt zu werden. Ergänzend wurde 2024 das Tochterunternehmen „Gaudiy Financial Labs“ ins Leben gerufen, um neue Fan-basierte Finanzierungsmodelle im Web3-Bereich zu entwickeln. Auch die Plattform MyAnimeList gehört mittlerweile vollständig zum Inventar von Gaudiy.

Die in dieser Woche angekündigte Partnerschaft zwischen den drei Unternehmen setzt auf folgende Schwerpunkte:

Globale Expansion japanischer IPs

Förderung des weltweiten Wachstums japanischer Inhalte durch koordinierte Maßnahmen von Crunchyroll (Sony), MyAnimeList (Gaudiy) und Bandai Namco mit Fokus auf gemeinsame Produkte und Services zur Wertmaximierung. Förderung neuer IPs und Kreativtalente

Unterstützung der IP-Entwicklung sowie aktive Identifikation und Förderung der nächsten Generation kreativer Köpfe zur nachhaltigen Stärkung des kreativen Ökosystems. Datenintegration für personalisierte Erlebnisse

Zusammenschluss der Datenbestände zur Verbesserung von Analyse, Anwendung und Nutzererlebnis, mit dem Ziel, individuell zugeschnittene und emotional ansprechende Inhalte zu bieten. Blockchain-basiertes Fan- und Kreativen-Ökosystem

Aufbau eines sicheren, transparenten Systems auf Basis von Soneium (Sony) und Gaudiys Tokenomics-Expertise, das faire Vergütung und aktive Fan-Beteiligung ermöglicht. Generative KI in der Unterhaltung

Einsatz und Weiterentwicklung generativer KI zur Schaffung neuer Inhalte und Nutzererfahrungen, z. B. durch KI-generierte Bilder in der GUNPLA-Community (Gundam).

Trotz der Beteiligung von Sony und Bandai Namco spielt das Thema Gaming in den bisherigen Ankündigungen nur eine untergeordnete Rolle. Games werden zwar als Teil des breiten Unterhaltungsportfolios erwähnt, aber nicht näher ausgeführt.

Weitere Partnerschaften von Sony:

Zentraler Bestandteil der Partnerschaft ist letztlich Gaudiys Plattform „Fanlink“, die Unternehmen wie Sony und Bandai Namco zur Fanbindung einsetzen wollen. Die Plattform soll Interaktionen zwischen Fans und Marken erleichtern, u. a. durch Token-basierte Community-Erlebnisse. Was haltet ihr von solchen Systemen?

Weitere Meldungen zu Bandai Namco, Gaudiy, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren