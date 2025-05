Street Fighter 6: Diese Anime-Serie sollten sich Fighting-Game-Fans unbedingt vormerken!

Videospiele sind im Laufe der Jahre immer mal wieder in Filmen oder Serien vorgekommen, etwa „Mario Kart 64“ im Serienmeisterwerk „Die Sopranos“ oder auch „Shadow of the Colossus“ im Drama „Die Liebe in mir“. Bald gesellt sich Capcoms Fighting-Game-Hit „Street Fighter 6“ zu dieser illustren Riege hinzu. Genauer wird das Prügelspiel in der kommenden Anime-Serie „Young Ladies Don’t Play Fighting Games“ voraussichtlich eine recht wichtige Rolle spielen.

Kadokawa, der Mutterkonzern von „Elden Ring“-Entwicklerstudio FromSoftware“, hat zu jener Show einen ersten Trailer veröffentlicht, der euch einen Einblick in die Story des Anime gewährt. Darüber hinaus enthüllt das beinahe zwei Minuten lange Video eine Zusammenarbeit zwischen der Anime-Serie und Capcom. Den Trailer zur Manga-Adaption „Young Ladies Don’t Play Fighting Games“ könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Zwei Mädchen und ihre Liebe für Street Fighter 6

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Aya und Shirayui, die beide Schülerinnen der Kuromi Girls‘ Academy, einer angesehenen Mädchenschule sind. Aya möchte ihrem großen Vorbild Shirayui unbedingt nacheifern, allerdings deckt sie dabei das Geheimnis ihres großen Idols auf: Shirayui ist eine Hardcore-Gamerin und liebt Fighting-Games! Ob sich über diese Begeisterung für Videospiele womöglich eine tiefere Bindung zwischen beiden entwickeln könnte?

Das verraten wir euch an dieser Stelle natürlich nicht, immerhin könnt ihr das im Laufe des Yuri-Anime (Girls-Love) selbst herausfinden. Vielleicht kann sich der eine oder andere Zuschauer sogar in den beiden Hauptfiguren wiederfinden, immerhin ist es nicht ungewöhnlich, dass sich dank gemeinsamen Interessen tiefergehende Beziehungen entwickeln können. Fighting-Game-Fans sollten die Anime-Serie unbedingt im Auge behalten.

Was wir euch dafür sagen können, ist, dass die kommende TV-Serie tatsächlich nicht die erste Kollaboration zwischen beiden Marken ist. Bereits 2023 feierte eine Live-Action-Serie zur gleichnamigen Manga-Reihe ihre Premiere in Japan. Eine prominente Rolle in der acht Episoden umfassenden Dramaserie hat das Capcom-Fighting-Game „Street Fighter 5“ gespielt.

Der Romance-Anime „Young Ladies Don’t Play Fighting Games“ entsteht im Studio diomedéa („Ahiru no Sora“) unter der Regie von Shouta Ibata (Episode Director bei „Parallel World Pharmacy“). Das Drehbuch stammt von Wataru Watari („My Teen Romantic Comedy SNAFU“). Die Anime-Serie basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Eri Ejima. Die Serie erscheint seit Januar 2020 in Japan und umfasst bisher 8 Sammelbände.

„Young Ladies Don’t Play Fighting Games“ startet 2025 im japanischen TV. Ein genauer Starttermin ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ob die Anime-Serie zudem ihren Weg nach Deutschland finden wird, steht ebenfalls noch nicht fest.

Wie gefällt euch der Trailer zur Anime-Serie „Young Ladies Don’t Play Fighting Games“?

