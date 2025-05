Borderlands 4: Pitchford verteidigt das Fehlen eines beliebten Features

Der nächste Teil der "Borderlands"-Reihe erscheint früher als ursprünglich angegeben. Der Gearbox-CEO Randy Pitchford erklärte nun, warum ein beliebtes Feature bei "Borderlands 4" nicht mehr mit an Bord ist.

In den letzten Tagen erreichten uns einige Details zu dem kommenden „Borderlands 4“. Zuerst gab es gute Nachrichten zu dem Release-Termin des Spiels, denn dieser wurde vom 23. September auf den 12. September 2025 vorgezogen.

In einer neuen Ausgabe von PlayStations State of Play gab es dann Ende April einen Deep Dive zu dem Action-Game. Dabei entdeckten die Spieler jedoch, dass die in „Borderlands 2“ eingeführte Minimap bei „Borderlands 4“ nicht mehr dabei ist. Der Gearbox-CEO Randy Pitchford verteidigte diese Entscheidung nun.

Pitchford bestätigte das Fehlen der Minimap

Bei einem Panel auf der PAX East 2025 sprach Pitchford über das kommende „Borderlands 4“ und bestätigte, dass es bei dem Spiel keine Minimap mehr geben wird. „Wir wollen, dass ihr das Spiel spielt und nicht die Karte“, erklärte der Gearbox-CEO auf der Messe und gab an, dass der neue Planet Kairos die bislang größte Map der „Borderlands“-Reihe bieten wird.

„Wir haben eine verdammt große Welt erschaffen“, sagte Pitchford über die Entscheidung, keine Minimap einzubauen. „Und viele der Dinge, die man tut, können im lokalen Raum sein, aber viele der Dinge, die man tut oder tun will, sind da draußen [in der größeren Welt]. Eine Karte des lokalen Raums ist kein guter Weg, um zu navigieren, wenn man über Ziele und Möglichkeiten nachdenkt – mehrere zur gleichen Zeit, die vielleicht meilenweit entfernt sind. Ein Kompass hilft uns dabei wirklich.“

Pitchford gab außerdem an, dass Minimaps in mehrschichtigen Umgebungen verwirrend sein könnten. In „Borderlands 4“ sollen die Spieler „mehr Vertikalität haben, als man jemals zuvor in einem Borderlands-Spiel gesehen hat, bei weitem.“

Neue Features sollen bei Navigation helfen

„Wir haben uns verpflichtet, all diese Investitionen in dieses Kompasssystem zu stecken, und man hat immer noch die große Karte“, so Pitchford weiter. „Sie ist nur einen Klick entfernt. Und wir haben mehr coole Sachen eingebaut, als wir je zuvor gemacht haben. Wir haben sogar eine Art KI-gesteuertes Navigationssystem, das dir ein GPS auf der großen Karte anzeigt, um dir zu zeigen, wohin du gehen kannst.“

Der CEO gab an, dass die Spieler in „Borderlands 4“ mit Echo-4 einen neuen Roboter-Begleiter sowie weitere Tools haben werden, die bei der Navigation helfen sollen. Auch forderte Pitchford die Fans auf, Gearbox in dieser Frage vorerst zu vertrauen.

Quelle: PC Gamer

