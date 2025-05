Death Stranding 2: Diese Grafikmodi werden geboten – Previews liefern erste Details

Nachdem Hideo Kojima ausgewählte Medienvertreter nach Tokio eingeladen hatte, um im Rahmen eines einwöchigen Preview-Events „Death Stranding 2“ ausgiebig zu testen, fiel in dieser Woche das Embargo und jede Menge Vorschau-Berichte, Details und Gameplay-Videos landeten im Netz.

Was die technischen Feinheiten des kommenden PS5-Abenteuers anbelangt, hüllten sich die Entwickler von Kojima Productions bislang noch in Schweigen. Doch auch hier schafften die Previews Abhilfe und beförderten die ersten Details ans Tageslicht. Demnach werden Spieler von „Death Stranding 2“ wie gewohnt die Wahl zwischen zwei verschiedenen Grafikmodi haben.

Zwei Grafikmodi auf der PS5

Wie Geoff Keighley, der Veranstalter der Game Awards, der ebenfalls am Preview-Event zu „Death Stranding 2“ teilnehmen konnte, in einem X-Beitrag (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, wird Kojimas neuestes Werk auf der PS5 zwei Grafikmodi bieten: Performance und Qualität. Wie Keighley in seinem Beitrag erklärte, spielte er stets im Performance-Modus, der auf flüssige 60 FPS abzielt, während im Qualitätsmodus 30 Bilder pro Sekunde angepeilt werden.

Dass der Performance-Modus für „Death Stranding 2“ aber tatsächlich die bessere Wahl sei, lässt sich auch der Vorschau in der neusten Ausgabe des Game Informer (via DualShockers) entnehmen. Dort heißt es: „So scharf der auf Detailtreue ausgerichtete Qualitätsmodus auch aussieht, ich empfehle dringend, zum Leistungsmodus zu wechseln.“

„Das Spiel sieht fantastisch aus und spielt sich auch so, wenn es mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde läuft, und es ist den relativ geringen grafischen Verlust wert, da häufiges Aufpoppen von Gras der einzige größere Nachteil ist, der mir aufgefallen ist. Alles sieht aber so oder so wunderschön aus, und es ist erwähnenswert, dass ich das Spiel auf einer Standard-PS5 gespielt habe.“

Darüber hinaus wird „Death Stranding 2“ auch für die PS5 Pro optimiert sein, doch hierzu liegen bislang noch keine Informationen vor. Welche Verbesserungen das Open-World-Abenteuer auf Sonys Power-Konsole bieten wird, dürfte aber bald bekannt gegeben werden.

Release rückt näher: Gold-Status bereits erreicht

Schließlich rückt der Release von „Death Stranding 2“ mit großen Schritten immer näher: Erst vor zwei Tagen gaben Hideo Kojima und sein Team stolz bekannt, dass die Kernentwicklung abgeschlossen und der Gold-Status erreicht wurde. Damit steht dem geplanten Release am 26. Juni 2025, der exklusiv für die PlayStation 5 erfolgen wird, nichts mehr im Wege.

Wer schon zwei Tage früher mit Sam Porter Bridges losziehen möchte, kann zur digitalen Deluxe Edition für 89,99 Euro greifen, die neben einigen Extras auch einen Early-Access-Zugang mit 48 Stunden Vorabzugriff erlaubt. Das trifft auch auf die Collector’s Edition zu, die zudem weitere Sammelgegenstände, wie beispielsweise eine 15 Zoll große Statue des Magellan-Menschen enthält – dafür aber satte 249,99 Euro kostet.

Um „Death Stranding 2“ auf der PS5 besonders stilgetreu zu spielen, wurde obendrein ein limitierter DualSense-Controller im passenden Design angekündigt, der pünktlich zum Release des Spiels erscheinen und für 84,99 Euro erhältlich sein wird. Wer das Pad vorbestellen möchte, wird ab dem 22. Mai um 19 Uhr unserer Zeit im PlayStation Direct Store die Möglichkeit dazu bekommen.

