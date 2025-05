Devil May Cry: Kamiya erklärt, warum er es heute nicht mehr spielen würde, und spricht über Remake

In einem Video blickte der damals verantwortliche Game Director Hideki Kamiya auf das erste "Devil May Cry" zurück. Dabei verriet Kamiya, wie er an ein mögliches Remake herangehen würde.

In den vergangenen Monaten kamen mehrfach Gerüchte auf, dass Capcom nicht nur an einem Nachfolger zu „Devil May Cry 5“ arbeitet, sondern auch an einem möglichen Remake zu einem älteren Teil.

Im Rahmen eines Videos blickte niemand Geringeres als der damals verantwortliche Game Director Hideki Kamiya auf das originale „Devil May Cry“ zurück. Auch wenn sich der Titel für Capcom seinerzeit als beeindruckender Erfolg erwies und im Rahmen der „Devil May Cry HD Collection“ ein Comeback feierte, würde Kamiya den Klassiker heute nicht mehr spielen.

Stattdessen belässt es der bekannte Game Designer bei Rückblicken auf den ersten Teil, die er sich hin und wieder in Form von Gameplay-Clips ansieht.

Wie würde Kamiya an ein Remake herangehen?

Laut Kamiya verdeutlichen die Videos, dass „Devil May Cry“ sein Alter mittlerweile deutlich anzusehen ist. Schließlich hat der Action-Titel bereits mehr als 24 Jahre auf dem Buckel. Dies führte Kamiya zu einer weiteren Frage der Community: Hätte er Interesse, an einem Remake des ursprünglichen „Devil May Cry“ zu arbeiten?

Eine Frage, die Kamiya mit einem „Ja“ beantwortete. Allerdings würde es sich dabei nicht um eine 1:1-Umsetzung des Klassikers mit besserer Grafik handeln.

Wie Kamiya ergänzte, hält er die Spielmechaniken von „Devil May Cry“ für nicht mehr zeitgemäß und würde daher auch im spielerischen Bereich Anpassungen vornehmen. „So ein Remake würde ich gerne machen,“ sagte Kamiya. „Allerdings habe ich das Gefühl, dass es sich um ein Spieldesign von vor 24 Jahren handelt.“

„Daher habe ich keine Lust, es mit der aktuellen Technologie und den Spieldesign-Ideen vollständig neu zu machen“, fügte der Game Director hinzu und wies darauf hin, dass er auch Interesse an einem Review zu „Viewtiful Joe“ habe.

Nachfolger und Remake in Arbeit?

Capcom äußerte sich bislang nicht zur Zukunft der „Devil May Cry“-Reihe. Allerdings verdichten sich in der Vergangenheit die Hinweise darauf, dass sich sowohl ein mögliches „Devil May Cry 6“ als auch ein Remake in Entwicklung befinden könnten. Die Spekulationen um einen potenziellen Nachfolger befeuerte zuletzt Reuben Langdon, der langjährige Synchronsprecher von Dante.

In einem Interview sprach Langdon im vergangenen Monat zunächst von „Devil May Cry 6“, bevor er sich korrigierte und auf „Devil May Cry 5“ verwies. Mehr als nur ein simpler Versprecher?

Anfang Februar wiederum sprach der Synchronsprecher Daniel Southworth darüber, dass er kürzlich die Arbeiten an einem Videospiel abgeschlossen habe. Zu den größten Herausforderungen gehörte laut Southworth die Tatsache, dass er einen Charakter einsprechen sollte, der „wie die junge Version von Vergil klingt“.

Bekanntermaßen schlüpfte Southworth seit „Devil May Cry 3: Dantes Erwachen“ mehrfach in die Rolle des weißhaarigen Halbdämonen. In der Community kam daraufhin schnell die Vermutung auf, dass sich die Aussagen des Synchronsprechers auf ein Remake eines älteren Titels beziehen könnten.

Offiziell bestätigt wurde jedoch noch nichts.

Weitere Meldungen zu Devil May Cry.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren