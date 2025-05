Fallout: Wie viele Staffeln sind geplant? Darsteller enthüllt langfristige Story-Pläne

Im vergangenen Jahr feierte Amazon Prime Video mit der Serienadaption von „Fallout“ einen seiner größten Erfolge überhaupt. Die Serie konnte sowohl Zuschauer als auch Kritiker gleichermaßen begeistern und wurde als eine der besten Videospieladaptionen gelobt. Bereits in den ersten 16 Tagen wurden 65 Millionen Zuschauer gezählt – lediglich „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ war auf Prime Video erfolgreicher.

Mittlerweile warten die Fans sehnsüchtig auf die zweite Staffel, deren Dreharbeiten Anfang Dezember 2024 ihren Anfang nahmen und zu der Schauspieler Walter Goggins bereits Großes in Aussicht stellte. Doch wie viele Staffeln wird „Fallout“ letztendlich umfassen? Wie Darsteller Aaron Moten jetzt anklingen ließ, verfolgen die Macher der Serie scheinbar langfristige Story-Pläne.

Fallout-Macher planen für fünf oder sechs Staffeln

Was die Zuschauer in der zweiten Staffel von „Fallout“ erwarten können, ist bislang noch nicht bekannt – abgesehen davon, dass es nach New Vegas gehen wird. Doch die Schicksale der Charaktere und die entsprechenden Handlungsstränge scheinen weitestgehend schon festzustehen. Das verriet Moten (via TheGamer), der in der Serie als Maximus zu sehen ist, jetzt auf der Comic Con in Liverpool.

Und wie es scheint, können sich „Fallout“-Fans wohl noch auf jede Menge Episoden freuen. Laut Moten planen die Macher wohl für mindestens fünf oder sogar sechs Staffeln. „Als ich unterschrieben habe, um die Serie zu machen, hatten wir einen Startpunkt, und sie gaben mir den Endpunkt“, so Moten. „Dieser Endpunkt hat sich nicht geändert, aber es ist [ein] Ende im Bereich von Staffel 5, Staffel 6. Wir wussten immer, dass wir uns mit der Entwicklung der Charaktere Zeit lassen würden.“

Staffel 2 ist auf „einem ganz anderen Level“

Sollte die zweite Staffel von „Fallout“ ähnlich erfolgreich werden wie die erste, dürfte Amazon wohl kaum Einwände gegen weitere Episoden haben. Bis zur Premiere der zweiten Staffel wird es jedoch noch etwas dauern – ein Veröffentlichungstermin steht noch aus. Immerhin gaben die Macher diese Woche auf X (ehemals Twitter) den Abschluss der Dreharbeiten bekannt.

Und die Fans haben offensichtlich allen Grund zur Freude: Wie Walton Goggins, der in „Fallout“ den Ghul verkörpert, kürzlich gegenüber GamesRadar ausführte, befinde sich die zweite Staffel im Vergleich zur ersten auf „einem ganz anderen Level“ – und Goggins war bereits ein großer Anhänger der ersten Staffel.

„Ich war nicht darauf vorbereitet, wie sich die Geschichte entfalten würde und wie detailliert diese Welt den Zuschauern vorgestellt wird. Jetzt ist sie so lebendig, als existiere sie schon seit 200 Jahren. Das ist wirklich etwas Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es sehen“, so Goggins.

