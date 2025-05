Ghost of Yōtei vorbestellen: Extras sichern – Open-World-Abenteuer für PS5 lockt mit Boni

Ghost of Yōtei vorbestellen:

In diesem Jahr erscheint mit „Ghost of Yōtei“ der Nachfolger des PS5-Hits „Ghost of Tsushima“. Wer den Titel vorbestellt, erhält digitale Zusatzinhalte - darunter PSN-Avatare und eine exklusive In-Game-Maske.

Ein Rachefeldzug im alten Japan, neue Waffen und eine dynamische Open World: Mit „Ghost of Yōtei“ bahnt sich eines der ambitioniertesten PS5-Exklusivspiele des Jahres an. Vorbestellungen sind mittlerweile möglich – auch bei Amazon.

Vorbestellung sichert digitale Extras

„Ghost of Yōtei“ erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PlayStation 5. Wer den Titel im Vorfeld etwa bei Amazon bestellt, erhält eine Reihe von digitalen Zusatzinhalten. Die Vorbestellerboni umfassen das „Atsu + Yōtei Six Avatar Set“ mit sieben PSN-Avataren sowie eine exklusive In-Game-Maske für die Hauptfigur Atsu.

Nachfolgend könnt ihr euch euer Exemplar von „Ghost of Yōtei“ sichern:

Amazon gewährt bei der Vorbestellung eine automatische Preisgarantie: Sollte der Preis bis zum Veröffentlichungstermin sinken, wird die Differenz automatisch angepasst.

Die Standard-Edition ist letztlich digital und physisch verfügbar. Die Download-Version konnte im PlayStation-Store bereits die Spitze der Charts erklimmen.

Darüber hinaus bietet Sony zwei erweiterte Versionen des Spiels an:

Digital Deluxe Edition : mit zusätzlichen In-Game-Gegenständen

: mit zusätzlichen In-Game-Gegenständen Collector’s Edition (bisher nur im offiziellen Sony Store): inklusive einer physischen Geistermaske, Preis: 249,99 Euro.

Handlung, Setting und Spielfunktionen

Die Handlung von „Ghost of Yōtei“ ist im Jahr 1603 angesiedelt und spielt rund 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“. Spieler übernehmen die Rolle von Atsu, einer Kriegerin, deren Familie von der Gruppe Yōtei Six ermordet wurde.

Im Mittelpunkt steht eine erweiterte Open World auf der japanischen Insel Hokkaidō, rund um den Berg Yōtei. Die Spielwelt wurde laut Entwicklerstudio Sucker Punch Productions um verschiedene Biome ergänzt und umfasst u. a. dynamische Wettersysteme, Nordlichter und eine realistische Vegetationsphysik. Der Erkundungsmechanismus basiert erneut auf natürlichen Hinweisen – der Wind weist den Weg zum nächsten Ziel, ohne klassische Questmarker. Die offene Struktur des Spiels erlaubt es, die einzelnen Ziele in selbstgewählter Reihenfolge anzugehen.

Zudem ist ein Kopfgeldsystem integriert, über das Atsu durch die Erfüllung von Aufträgen Ressourcen sammeln kann. Entscheidungen der Spieler sollen einen spürbareren Einfluss auf die Entwicklung der Hauptfigur und ihre Legende als „Ghost“ haben.

Mit „Ghost of Yōtei“ erweitert Sucker Punch das Open-World-Universum letztlich um eine neue Protagonistin, neue Spielmechaniken und ein frisches historisches Setting. Nach den Erfolgen von „Ghost of Tsushima“ dürfte eine Vorbestellung keine allzu unsichere Wette sein.

