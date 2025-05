Neu auf PS5 und PS4: Releases der Woche samt Doom The Dark Ages

Die kommende Woche hat wieder Spielenachschub im Gepäck, allen voran Bethesdas "Doom The Dark Ages", das in der Premium-Edition einen Frühzugang bietet. Auch "Palia" erobert die PS5.

Der Schwerpunkt der kommenden Woche liegt eindeutig auf “Doom: The Dark Ages”, das sowohl in einer Standard- als auch einer Premium-Edition für die PS5 erscheint. Als Prequel zu “Doom” und “Doom Eternal” erzählt der Titel die Entstehungsgeschichte der Hauptfigur und verlagert das bekannte Spielprinzip in ein mittelalterliches Setting.

Die Entwickler versprechen eine filmreife Inszenierung. Spieler bekämpfen Dämonen in zerstörten Burgen, düsteren Wäldern und antiken Höllenlandschaften. Die Kämpfe setzen wie gewohnt auf hohe Geschwindigkeit, taktisches Waffenwechseln und Nahkampf. Eine Besonderheit stellt die neue “Schildsäge” dar, eine kombinierte Verteidigungs- und Angriffswaffe, die im Nahkampf eine zentrale Rolle spielt.

Laut Publisher richtet sich das Spiel durch variable Schwierigkeitsgrade sowohl an Neueinsteiger als auch an erfahrene Spieler. Mit der neuesten Version der idTech-Engine sollten die Gefechte visuell und technisch weiterentwickelt werden. Käufer der 110 Euro teuren Premium-Edition von “Doom: The Dark Ages” dürfen schon am Dienstag loslegen.

Wir haben uns „Doom: The Dark Ages“ bereits angeschaut:

Fantasievolle Lebenssimulationen und kreative Freiheit

Neben dem düsteren “Doom”-Universum markiert “Palia” einen deutlichen Kontrast: Die kostenlose Fantasy-Life-Sim für PS5 fokussiert sich auf soziale Interaktion, kreativen Hausbau und entspannte Erkundung. Das Spiel erlaubt es, „das Leben und Zuhause deiner Träume“ zu erschaffen – allein oder gemeinsam mit anderen. Community-Funktionalitäten, wie Hausbesichtigungen und Design-Sharing, stehen im Mittelpunkt des Gameplays.

Auch narrative Inhalte sind vorhanden: Spieler schließen Quests ab, die die Geschichte der alten Völker von Palia erschließen. Zusätzlich lassen sich Beziehungen zu Dorfbewohnern pflegen oder Sammlerstücke wie Plüschtiere und Sticker tauschen.

Wichtige Schauplätze wie das Kilima-Tal oder der Holunderwald bieten Sammelmöglichkeiten, Minispiele und saisonale Events. Durch diese Inhalte soll laut PR-Material ein „Ort entstehen, an dem du immer willkommen bist“. Auf Steam ist „Palia“ schon länger erhältlich und wird dort „sehr positiv“ bewertet.

Hinzu kommen in der kommenden Woche mehrere VR-Titel. Nachfolgend die Überschicht.

Neuerscheinungen auf PS5 und PS4 vom 12. bis 18. Mai 2025:

Dienstag, 13. Mai 2025:

Death end re;Quest Code Z (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Doom: The Dark Ages – Premium Edition (PS5)

(PS5) Labyrinth of the Demon King (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Palia (PS5)

(PS5) Slender: The Arrival VR (PS VR2, PS5)

(PS VR2, PS5) The Precinct (PS5)

Mittwoch, 14. Mai 2025:

Cubic Odyssey (PS5)

(PS5) Super Engine GT Turbo SPEC (PS4, PS5)

Donnerstag, 15. Mai 2025:

American Arcadia (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Aureole: Wings of Hope (PS5)

(PS5) City Bus Manager (PS5)

(PS5) Doom: The Dark Ages (PS5)

(PS5) Into the Restless Ruins (PS5)

(PS5) Pirates VR: Jolly Roger (PS VR2, PS5)

(PS VR2, PS5) Preserve (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Shovel Knight Dig (PS5)

(PS5) Smash Drums (PS VR2, PS5)

(PS VR2, PS5) Yasha: Legends of the Demon Blade (PS4, PS5)

Freitag, 16. Mai 2025:

Capcom Fighting Collection 2 (PS4)

(PS4) GET OUT – a „Very Bad Dreams“ story (PS VR2, PS5)

(PS VR2, PS5) Neon Apex: Beyond the Limit (PS5)

Auch für Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft gibt es in der kommenden Woche etwas, zunächst allerdings nur als Ankündigung: Am Mittwoch werden die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium enthüllt.

Weitere Meldungen zu Neuerscheinungen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren