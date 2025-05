Stardew Valley: So spricht ConcernedApe den Namen dieses mysteriösen Charakters aus

In der Welt von "Stardew Valley" gibt es einige äußerst seltsame Charaktere. Einer davon ist Mr. Qi, über den der Entwickler Eric Barone nun in einem Podcast sprach.

In der beliebten Landwirtschaftssimulation „Stardew Valley“ machen sich die Spieler nach Pelican Town auf, um die heruntergekommene Farm ihres Großvaters wieder auf Vordermann zu bringen. Dabei treffen sie auch auf eine Riege an illustrer Figuren, von denen einige recht schräg und andere furchtbar mysteriös sind.

Zu der mysteriösen Sorte gehört der geheimnisumwitterte Mr. Qi, dem die Spieler an den verschiedensten Orten in „Stardew Valley“ begegnen. Fast so geheimnisvoll wie seine Geschichte ist auch sein Name. Der Entwickler des Spiels, Eric „ConcernedApe“ Barone, gab in einem Podcast nun an, wie er „Mr. Qi“ ausspricht.

Auch die Spieler rätseln, wie der Name ausgesprochen wird

Immer mal wieder gibt es in der Community von „Stardew Valley“ Diskussionen darüber, wie der Name von Mr. Qi wohl ausgesprochen wird oder für welche Sprechweise sich die Spieler entscheiden. Dabei kommen die unterschiedlichsten Varianten zusammen.

So sprechen einige Nutzer den Namen als „Mr. Key“ aus, während andere auf „Mr. Q“, wie die Charaktere aus der „James Bond“- oder „Star Trek“-Reihe, setzen. Einige Spieler geben an, dass sie den Charakter „Mr. Chi“ oder „Mr. Qui“ nennen.

In dem Podcast „TigerBelly“ war nun Eric Barone zu Gast, um über sein beliebtes Werk zu sprechen. Dabei war auch der mysteriöse Mr. Qi Thema. „Ich sage Mr. Kwee, aber alle werden das hassen“, sagte der Entwickler zum Erstaunen der Anwesenden bei dem Podcast. „Ah, es ist Kwee und nicht Q“, sagte der Moderator Bobby Lee, woraufhin Barone einlenkte: „Nein, aber eine Menge Leute sagen Chi oder Ki. Ehrlich gesagt ist es mir egal, ob die Leute es anders aussprechen, es spielt keine Rolle.“

Aussprache erschüttert die Spieler

Eric Barones Enthüllung scheint bei einigen Spielern von „Stardew Valley“ für fragende Blicke zu sorgen. „KWEE?“ schrieb ein Nutzer. „Von allen Möglichkeiten, KWEE??“ „Er sagte ja, dass die Leute es hassen werden“, antwortete ein weiterer Spieler. „Wie Mr. Qi selbst ist die Aussprache geheimnisvoll und unergründlich.“

„Ohne ein U im Namen kann ich das nicht. Ich werde den Namen weiterhin Key aussprechen“, gab ein weiterer Fan an. „Es ist fast so, wie als der Schöpfer der GIFs erklärt hat, wie das Wort ausgesprochen wird. Das führte ebenfalls zu Streitigkeiten“, lachte hingegen ein anderer Spieler.

Zuvor gab Eric Barone an, dass seine Arbeiten an „Stardew Valley“ vorerst auf Eis liegen. Dafür würde er sich gänzlich seinem neuen Projekt widmen wollen, „Haunted Chocolatier“. Neue Inhalte für das beliebte Farmspiel würde es daher erst wieder geben, wenn „Haunted Chocolatier“ das Licht der Welt erblickt habe.

