Tekken 8: Nächster DLC-Kämpfer enthüllt – Fans sind alles andere als begeistert

„Tekken 8“ durchlebt derzeit keine einfache Phase: Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart mit drei Millionen Einheiten im Januar 2024 kippte die Stimmung in der Community mit Beginn der zweiten Season. Auslöser waren diverse Balancing-Änderungen, die zu großem Unmut unter den Spielern führten und Entwickler Namco Bandai Games sogar zu einem Notfall-Patch zwangen.

Um die Gemüter zu beruhigen, stellten die Entwickler weitere Updates in Aussicht, die nun im Rahmen der EVO Japan, dem größten jährlichen Turnier für Kampfspiele, detaillierter vorgestellt wurden. Zudem wurde der nächste DLC-Kämpfer enthüllt, der das Roster von „Tekken 8“ erweitern wird. Die Reaktion der Fans fiel jedoch alles andere als begeistert aus.

Fahkumram erhält Einzug in Tekken 8

Nachdem „Tekken“-Ikone Anna Williams mit dem Start von Season 2 ihren Weg in das Kampfspiel gefunden hat, wird jetzt der Muay-Thai-Boxer Fahkumram der nächste spielbare Charakter für „Tekken 8“ sein. Der Charakter gab sein Debüt im Franchise in „Tekken 7“ und wurde dort ebenfalls als DLC veröffentlicht. Allerdings erfreut sich Fahkumram keiner großen Beliebtheit, und dementsprechend enttäuscht zeigten sich die Spieler.

Im Subreddit zu „Tekken“ haben Nutzer bereits eine Zusammenstellung von – milde ausgedrückt – ernüchternden Reaktionen der „Tekken 8“-Community erstellt. „Ich neige dazu zu glauben, dass sie versuchen, es [„Tekken 8“] zu zerstören, damit sie die Entwicklungskosten nicht länger tragen müssen“, äußerte sich ein Fan. Die Veröffentlichung von Fahkumram ist für diesen Sommer vorgesehen, ein konkreter Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.

Darüber hinaus gab Namco Bandai Games einen Ausblick auf die kommenden Updates für „Tekken 8“, die nach dem missglückten Season-Start weitere Verbesserungen versprechen. Den Anfang macht Update 2.01, das bereits am 13. Mai 2025 erscheint und zahlreiche Balance-Anpassungen beinhaltet. Unter anderem wird der Schaden durch Luftkombos sowie der Chipschaden durch Heat Smash reduziert.

Weiter geht es am 3. Juni mit Update 2.02, das unter anderem weitere Anpassungen an den charakterspezifischen Heat-Timer-Moves und umfassende Balancing-Verbesserungen bringen soll. Gleichzeitig wird es ein Crossover mit „Karate Kid“ geben, das nicht nur den neuen Film bewirbt, sondern auch einige bekannte Kostüme in „Tekken 8“ einführt.

Für den Sommer ist dann Update 2.03 vorgesehen, zusammen mit einem weiteren Crossover: dieses Mal mit Bandai Namcos legendärem Arcade-Hit „Pac-Man“. Spieler dürfen sich auf eine entsprechende Stage namens „Pac-Pixels“ und natürlich auf verschiedene kosmetische Gegenstände im „Pac-Man“-Stil freuen, darunter passende Treffereffekte und mehr.

