Assassin’s Creed Shadows: Heimliche Verbesserungen – Parkour mit letztem Patch bereits im Stillen optimiert

Ende April gewährte Ubisoft einen Ausblick auf die kommenden Inhalte für „Assassin’s Creed Shaodws“, die im Laufe des ersten Jahres veröffentlicht werden sollen. Darunter befindet sich eine umfangreiche Aktualisierung des Parkour-Systems, die auch neue Manöver umfassen wird. Das entsprechende Update ist für Ende Mai vorgesehen.

Doch still und heimlich haben die Entwickler bereits mit dem letzten Patch 1.0.4, der in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde und unter anderem auch die ersten kostenlosen Story-Inhalte ins Spiel brachte, ein paar Optimierungen am Parkour-Feature vorgenommen, ohne sie im Changelog zu benennen. Das hat Ubisoft mittlerweile auch offiziell bestätigt, nachdem ein Spieler auf die Änderungen aufmerksam geworden ist.

Entdeckt wurden die jüngsten Änderungen an der Parkour-Mechanik vom Content Creator Ropotopolous, der daraufhin ein YouTube-Video veröffentlichte, in dem er neue Animationen, das verbesserte Anvisieren von Objekten sowie Abstöße demonstriert, die „definitiv an Höhe gewinnen“. Darauf meldete sich auch Ubisoft in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) zu Wort und bestätigte die Anpassungen.

„Der Community-Parkour-Experte Ropotopolous entdeckte mit Title Update 4 eine erste Verbesserung für Parkour“, so die Verantwortlichen. „Unsere Parkour-Entwickler waren so enthusiastisch, dass sie bereits eine unauffällige Verbesserung für das gleichmäßige Beibehalten der vertikalen Höhe beim Freerunning eingebaut haben. Weitere Abstöße und Feinabstimmungen folgen mit dem nächsten Update!“

Außerdem hinterließen die Entwickler eine weitere Erläuterung in den Kommentaren unter dem besagten Video. Dort heißt es, dass die Änderungen „subtile, aber wichtige Feinabstimmungen der Parkour-Prioritäten“. „Dies legt den Grundstein für unser kommendes Update später im Monat, das seitliche und rückwärtige Abstöße mit Höhengewinn einführt.“

Bereits die Anfang April veröffentlichte Roadmap von Ubisoft kündigte neue Parkour-Manöver an, die Ende Mai in „Assassin’s Creed Shadows“ implementiert werden. Neben seitlichen und rückwärtigen Abstößen für mehr Höhe umfasst dies auch einen neuen vertikalen Sprung von Vorsprüngen. Das kommende Update wird zudem den Fotomodus erweitern und das erste Crossover-Event einführen, zu dem bereits erste Gerüchte kursieren.

Noch mehr Inhalte für „Assassin’s Creed Shadows“ wurden zudem für den Juni in Aussicht gestellt. So können sich die Spieler im kommenden Monat bereits über die nächsten kostenlosen Story-Inhalte freuen, die den Titel „Neuer Verbündeter für deine Liga“ tragen. Obendrauf gibt es neue Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad, zusätzlichen Optionen für ein immersiveres Gameplay und weitere Neuerungen.

