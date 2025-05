Baldur’s Gate 3: Lae’zel-Darstellerin erklärt, warum Larians Abschied der einzig richtige Schritt ist

Im März sprach Dan Ayoub, Senior Vice President of Digital Games bei Hasbro, über die Zukunft der „Baldur’s Gate“-Reihe und verwies auf die laufenden Arbeiten an einem neuen Projekt, das sich derzeit noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.

Wie bereits seit einiger Zeit bekannt ist, entsteht das neue Projekt im Gegensatz zu „Baldur’s Gate 3“ nicht bei den Larian Studios. Diese entschieden sich nach dem gigantischen Erfolg des Rollenspiels dazu, Abschied von der Serie zu nehmen und sich neuen Projekten zuzuwenden.

Eine Entscheidung, die Devora Wilde, die Darstellerin der beliebten Kriegerin Lae’zel, in einem Interview als die einzig richtige bezeichnete.

Darstellerin spricht von einer klugen Entscheidung

Eigenen Aussagen zufolge sieht Wilde in „Baldur’s Gate 3“ eine kreative Meisterleistung und einen Erfolg, der sich im Prinzip nicht wiederholen lässt. Daher sei es nachvollziehbar, dass die Verantwortlichen der Larian Studios kein Interesse an einem Nachfolger hätten und sich stattdessen neuen Herausforderungen stellen.

In diesem Zusammenhang spricht die Lae’zel-Darstellerin von einer klugen Entscheidung, da es sich bei „Baldur’s Gate 3“ um ein wohl einmaliges Phänomen handelt.

„In meinen Augen ist das in vielerlei Hinsicht eine sehr kluge Entscheidung. Sie haben etwas so Besonderes, so Unglaubliches und so Einzigartiges geschaffen – buchstäblich etwas Einmaliges im Leben –, dass es jetzt sehr spannend wäre, die Leute sehen zu lassen, wie sie etwas Neues angehen.“

„Und wahrscheinlich werden sie es wieder großartig machen, weil sie in allem, was sie tun, fantastisch sind.“

Wilde würde für ein neues Baldur’s Gate zurückkehren

Im weiteren Verlauf des Interviews betonte Wilde, dass sie gerne erneut in die Rolle von Lae’zel schlüpfen würde, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Allerdings hat sie – genau wie die Fans – keine Informationen darüber, welche Pläne Hasbro mit der „Baldur’s Gate“-Reihe verfolgt. Dasselbe gilt für die Projekte, an denen Larian derzeit arbeitet.

„Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht“, ergänzte die Schauspielerin. „Ich weiß nur das, was alle anderen auch wissen. Larian hat, glaube ich, angekündigt, dass sie nichts mehr zu Baldur’s Gate machen werden – das ist alles, was ich weiß. Das haben sie öffentlich gesagt. Ob es jemand anderes macht? Wer weiß? Wer weiß.“

„Baldur’s Gate 3“ erschien 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

