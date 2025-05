Clair Obscur Expedition 33: 96 Stunden später – Stellar-Blade-Director kürt Indie-Hit zu seinem Spiel des Jahres

Als das bis dahin unbekannte französische Indie-Studio Sandfall Interactive „Clair Obscur: Expedition 33“ erstmals ankündigte, ahnte wohl niemand, welche Wellen das Rollenspiel schlagen würde. Seit der Veröffentlichung Ende April wissen wir jedoch: Die Entwickler haben das bislang bestbewertete Spiel des Jahres (neben „Blue Prince“) abgeliefert, das sich zudem trotz Game-Pass-Release hervorragend verkaufte.

Das JRPG brach darüber hinaus Rekorde bei den Nutzerwertungen, sowohl auf Metacritic als auch im PS Store. Der Hype erreichte sogar den französischen Präsidenten, der sein persönliches Lob aussprach. Und nachdem das Spiel nun seit einiger Zeit erhältlich ist und von einigen Spielern durchgespielt wurde, wird es zunehmend als potenzielles Spiel des Jahres gehandelt. Auch Kim Hyung-tae, Game Director von „Stellar Blade“, schließt sich dieser Meinung jetzt an.

96 Stunden und Platin: Stellar-Blade-Entwickler schwärmt von Clair Obscur

Der Gründer des südkoreanischen Entwicklerstudios Shift Up, der im vergangenen Jahr mit „Stellar Blade“ ebenfalls für einen außerordentlichen Überraschungshit und eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres verantwortlich war, brachte seine Begeisterung für „Clair Obscur: Expedition 33“ jetzt in einem X-Beitrag (ehemals Twitter) zum Ausdruck.

Sowohl auf Englisch als auch Französisch schrieb der Entwickler, der mittlerweile zu den reichsten Menschen Südkoreas zählt: „Ich habe Clair Obscur: Expedition 33 in 96 Stunden abgeschlossen. Dies ist ohne Zweifel mein Spiel des Jahres. Vielen Dank von ganzem Herzen, Sandfall Interactive!“

Beeindruckend ist dabei vor allem die enorme Spielzeit von 96 Stunden, doch wie die Kollegen von Automaton anhand seines PSN-Profils herausgefunden haben, hat Hyung-tae das Spiel nicht einfach nur durchgespielt, sondern sogar die Platintrophäe freigeschaltet. Demnach hat er sich allen Herausforderungen gestellt, die härtesten Bosse besiegt sowie jede Menge Sammelkram eingesackt – und „Clair Obscur: Expedition 33“ somit tatsächlich vollumfänglich genossen hat.

Sandfall plant Verbesserungen statt DLC

Nun dürfte es dem „Stellar Blade“-Entwickler höchstwahrscheinlich nach mehr dürsten, doch neue Inhalte für „Clair Obscur: Expedition 33“ wird es – zumindest in absehbarer Zeit – wohl nicht geben. Obwohl die leitende Autorin des Spiels zunächst möglichen DLC in Aussicht stellte, wurde die Aussage von Game Director Guillaume Broche kurz darauf relativiert. Demnach wurde ihre Nachricht aus dem Kontext gerissen und der aktuelle Fokus des Studios liegt nunmehr auf der Verbesserung des aktuellen Spiels.

Das hatte auch schon ein erstes Update für „Clair Obscur: Expedition 33“ zur Folge, dass in der vergangenen Wochen veröffentlicht wurde und unter anderem einen bestimmten Build von Maelle abschwächte, nachdem dieser für Schadenswerte im Milliardenbereich gesorgt hatte. Weitere Updates sollen in den kommenden Monaten erscheinen. „Wir prüfen derzeit zahlreiche Funktionswünsche und Probleme für zukünftige Updates“, so die Entwickler.

