Death Stranding 2: Mehr als nur Optik? Hideo Kojima erklärt den neuen Tag-Nacht-Zyklus

Bereits im nächsten Monat wird „Death Stranding 2“ für die PS5 erscheinen, allzu lange müssen sich die Spieler auf das neueste Werk von Hideo Kojima also nicht mehr gedulden. Zuletzt wurde die Wartezeit außerdem auch mit neuen Vorschau-Berichten versüßt, nachdem ausgewählte Medienvertreter das Open-World-Abenteuer in Tokio bereits selbst anspielen konnten.

Darüber hinaus gab Kojima mehrere Interviews, in denen ebenfalls neue Details bekannt wurden. So sprach der ikonische Entwickler unter anderem mit den Kollegen von IGN über „Death Stranding 2“ und thematisierte dabei den neuen Tag-Nacht-Zyklus, der im Vorgänger noch fehlte. Er erklärte, dass es sich nur ein visuelles Gimmick ist, sondern auch das Gameplay beeinflussen kann.

In eine offene Welt gehört ein Zeitablauf

Demnach wird es bei Nacht deutlich einfacher zu sein, unbemerkt bestimmte Gebiete zu durchqueren. Auf der anderen Seite kann die schlechtere Sicht bei Dunkelheit aber auch die Navigation erschweren. Doch warum entschied sich Kojima überhaupt dazu, einen Tag-Nacht-Zyklus für „Death Stranding 2“ umzusetzen, nachdem der erste Teil auch ohne ein solches System gut ausgekommen ist.

Laut Kojima war es ihm wichtig, „den Zeitablauf in einer offenen Welt richtig einzubauen. In den Himmel zu schauen, während die Sonne auf- und untergeht, war im ersten Spiel nicht möglich, teilweise aus Engine-bedingten Gründen, aber im Nachfolger wurde es umgesetzt.“

Allerdings sorgte die Nacht auch für einige Probleme innerhalb der Zwischenseqnzenzen, da die entsprechenden Szenen laut Kojima „viel zu“ dunkel waren. „Auch die Beleuchtung in den Zwischensequenzen ändert sich je nach Tageszeit. Es war nicht einfach, ein Spiel zu entwickeln, das das berücksichtigen konnte“, so Kojima.

Er erläuterte: „Es gibt Momente, in denen ich in bestimmten Szenen filmähnliche Gegenbeleuchtung einsetzen möchte, aber das hier ist ein Spiel, kein Film. Was gesehen wird, ändert sich basierend auf dem Spieler. Ich persönlich hätte gerne, dass ihr bestimmte Zwischensequenzen nachts spielt, aber es ist auch in Ordnung, wenn ihr sie zu einer anderen Tageszeit seht.“

Spieler können die Zeit auf „natürlichere Weise“ verstreichen lassen

Doch die Spieler sind dem Tag-Nacht-Zyklus in „Death Stranding 2“ nicht einfach ausgesetzt. Anders als beispielsweise in „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ ist es nicht nötig zu warten und zu rauchen, um die Zeit verstreichen zu lassen. Stattdessen kann man in privaten Räumen einfach zu Bett gehen: „Wir haben auch die Möglichkeit eingebaut, ins Bett zu gehen und bis zum Morgen zu warten, bevor man losfährt.“

„Das haben wir unbedingt eingebaut, weil ich mir vorstellen kann, dass es Spieler gibt, die nachts nicht reisen möchten. Metal Gear Solid 5 hatte ein System, bei dem man rauchen konnte, um die Zeit voranzutreiben, aber dieses Spiel macht es auf natürlichere Weise, zum Beispiel, indem man in einem privaten Raum wieder ins Bett geht, nachdem man einmal aufgewacht ist.“

Vom neuen Tag-Nacht-Zyklus können sich Spieler ab dem 26. Juni 2025 selbst überzeugen. An diesem Tag erscheint „Death Stranding 2“ nämlich exklusiv für die PS5. Käufer der digitalen Deluxe Edition und der Collector’s Edition erhalten dank Early Access bereits zwei Tage früher mit dem nächsten Abenteuer von Sam Porter Bridges beginnen.

