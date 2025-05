Final Fantasy 7 Remake Part 3: Neues Endboss-Design? Sammelkarte mit verändertem Sephiroth sorgt für Spekulationen

Wird der finale Endboss in „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ mit einem überarbeiteten Design aufwarten? Eine neue „Magic: The Gathering“-Sammelkarte zeigt Sepiroth nämlich deutlich verändert, während eine Aussage von Creative Director Tetsuya Nomura die Spekulationen noch weiter entfachte.

Im nächsten Monat wird „Final Fantasy“ als vollständiges Set für das beliebte Sammelkartenspiel „Magic: The Gathering“ erscheinen und die beiden Universen so zusammenbringen. Die Veröffentlichung ist für den 13. Juni 2025 geplant, während Charaktere, Orte, ikonische Momente und Gameplay-Elemente aus der gesamten JRPG-Reihe von Square Enix enthalten sein werden – von Teil 1 bis 16.

Mit dabei ist auch Sephiroth, der ikonische Hauptantagonist aus „Final Fantasy 7“. Um einen Vorgeschmack auf die kommenden Sammelkarten zu geben, wurden auf dem offiziellen Instagram-Account von „Final Fantasy 7“ nun zwei Illustrationen des einst gefeierten SOLDIER-Mitglieds geteilt, die jedoch Fragen aufwerfen: Erwartet uns im kommenden „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ etwa ein neues Design des finalen Endbosses?

Das neue Design hat einen Grund – doch Nomura kann noch nichts dazu sagen

Ein Teil der Karten für „Magic: The Gathering – Final Fantasy“ wurden von Tetsuya Nomura entworfen, der am Originalspiel als Künstler beteiligt war und für das Remake als Creative Director fungiert. Auch die jetzt geteilten Sephiroth-Karten stammen von ihm. In einem Statement (via VGC) sagte er: „Dieses Mal habe ich Sephiroth sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite der Karte gezeichnet.“

„Ich habe sie tatsächlich so gezeichnet, dass sie zusammenpassen, wenn man sie übereinanderlegt. Wenn ihr also zwei der gleichen Karte bekommt und sie aneinanderreiht, könnt ihr sehen, wie die ursprüngliche Illustration aussah.“

Besonders auffällig ist vor allem die Karte von „Safer Sephiroth“, dem Endboss des ursprünglichen „Final Fantasy 7“, der in einem veränderten Design erscheint. „Es gibt auch einen Grund, warum sich das Design von Safer Sephiroth vom Originalspiel unterscheidet, aber dazu kann ich leider nicht mehr sagen“, kommentierte Nomura. Die Fans sehen darin natürlich einen möglichen Hinweis auf „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ und spekulieren, dass das neue Design für das kommende Spiel geplant sein könnte.

Entwickler mit den Arbeiten an Part 3 zuletzt „sehr zufrieden“

Ob diese Vermutungen zutreffen, wird sich allerdings erst mit der Zeit zeigen. Und bis dahin dürfte es noch dauern. Mit einem Release von „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ ist wohl nicht vor 2027 zu rechnen. Jedoch scheinen die Arbeiten am Rollenspiel-Remake gut voranzuschreiten: Erst Ende April deutete eine Instagram-Story von Cloud-Synchronsprecher Cody Christian an, dass die englischen Sprachaufnahmen bereits laufen.

Dementsprechend dürften im Laufe dieses Jahres auch erste handfeste Details zum finalen Teil der Trilogie zu erwarten sein, dessen endgültiger Titel weiterhin unbekannt ist. Gerüchten zufolge könnte er jedoch „Reunion“ lauten. Das letzte Entwicklungs-Update gaben Game Director Naoki Hamaguchi und Produzent Yoshinori Kitase im vergangenen Januar. Damals äußerten sie sich „sehr zufrieden“ mit der Entwicklung und gaben an, dass die Story bereits Ende letzten Jahres fertiggestellt wurde.

