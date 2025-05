Forza Horizon 5: PlayStation und Xbox vereint – Sichert euch eine einzigartige Lackierung

Um den PS5-Release von „Forza Horizon 5“ zu feiern, hat Microsoft in Zusammenarbeit mit Lamborghini eine einzigartige Lackierung entworfen, die PlayStation und Xbox miteinander vereint und ab sofort für alle Spieler kostenlos im Spiel beansprucht werden kann.

Nachdem „Forza Horizon 5“ bereits im November 2021 für Xbox-Konsolen veröffentlicht wurde, ist der Open-World-Racer seit Ende April auch für die PS5 erhältlich. Und PlayStation-Spieler haben Grund zur Freude: Nicht nur unser Test, sondern auch internationale Wertungen belegen, dass das Rennspiel weiterhin zu den Top-Titeln seines Genres gehört.

Und um den PS5-Release von „Forza Horizon 5“ gebührend zu feiern, hat sich Microsoft nun eine besondere Aktion ausgedacht. In Zusammenarbeit mit dem italienischen Sportwagenhersteller Lamborghini wurde eine einzigartige Lackierung kreiert, deren Farbschema beide Plattformen miteinander vereint und die allen Spielern ab sofort kostenlos zur Verfügung steht.

„Ein Aufruf zum Rennen Seite an Seite“

Die Lackierung, die in einem X-Beitrag und auf der offiziellen Webseite enthüllt wurde, ist für den Lamborghini Revuelto verfügbar und wird von den Entwicklern als „ein Aufruf zum Rennen Seite an Seite“ beschrieben, während „ein leuchtendes Grün die Front anführt und allmählich in ein tiefes Blau übergeht, das das Heck übernimmt.“

„Die Straßen von Forza Horizon waren schon immer atemberaubend. Jetzt sind sie grenzenlos. Ab dem 25. April ist Forza Horizon 5 wie nie zuvor geöffnet und lädt Spieler von mehr Plattformen ein, gemeinsam auf derselben offenen Straße zu fahren. Lamborghini und Forza haben sich zusammengeschlossen, um ein kraftvolles Symbol der Einheit zu schaffen: eine einzigartige Lackierung, entworfen für eine lebendige, immer größer werdende Fahrer-Community“, so die Verantwortlichen weiter.

Um den Lamborghini Revuelto und die neue Lackierung in „Forza Horizon 5“ freizuschalten, müssen folgende Schritte erledigt werden:

Sucht im Spiel nach dem neuen Feature „Horizon Realms“ Schließt das Horizon Stadion Circuit-Rennen ab, das Teil der 12. sich entwickelnden Welt ist Danach erhaltet ihr den Forza Horizon 5 Lamborghini Revuelto Geht als Nächstes zu einem beliebigen Außenposten oder Spielerhaus Wählt „Garage“, gefolgt von „Lackierungen“ und dann „Neue Designs finden“ Gebt den Share-Code „687 884 132“ ein, um die Xbox- und PS5-Lackierung zu finden

Der bislang erfolgreichste Xbox-Titel auf der PS5

„Forza Horizon 5“ erweist sich als der bisher erfolgreichste Xbox-Titel auf der PlayStation 5, wie erste Zahlen eindrücklich belegen. Nachdem das Open-World-Rennspiel bereits auf Xbox Series X/S und PC über 44 Millionen Spieler begeisterte, konnte die PS5-Version allein im Zeitraum zwischen dem Launch und dem 5. Mai mehr als 1,2 Millionen Mal verkauft werden

Und der Erfolg setzt sich fort: Mittlerweile haben die PS5-Verkäufe von „Forza Horizon 5“ die Marke von 1,4 Millionen Exemplaren geknackt. Damit übertrifft der Arcade-Racer die Verkaufszahlen des zuvor veröffentlichten „Indiana Jones und der Große Kreis“ (lediglich 133.000 Käufer auf der Sony-Konsole innerhalb der ersten acht Tage) deutlich. Und auch „Sea of Thieves“ blieb mit 657.300 verkauften Einheiten im selben Zeitraum hinter „Forza Horizon 5“ zurück.

