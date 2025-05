Intergalactic The Heretic Prophet: Bootcamp gegen Online-Hass – Hauptdarstellerin äußert sich

Naughty Dog arbeitet mit Hochdruck an „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Dabei steht nicht nur die Entwicklung des Spiels selbst im Fokus. Ebenfalls müssen beteiligte Personen gestärkt werden. Auslöser ist der Hass, der sich im Internet entlädt.

Die Ankündigung von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ löste nicht nur Begeisterung aus. In Teilen des Internets entlud sich gar eine regelrechte Hasskampagne. Für den Entwickler Naughty Dog ist es kein Neuland. Ähnliche Reaktionen musste das Team rund um Neil Druckmann schon bei vorherigen Produktionen erdulden, insbesondere im Fall von „The Last of Us Part 2“.

Diese Erfahrung sollte Tati Gabrielle zugutekommen. Sie übernimmt in „Intergalactic: The Heretic Prophet“ die Hauptrolle. Die Schauspielerin erhielt im Vorfeld intensives Mentoring durch Neil Druckmann – auch, um sich gegen potenzielle Anfeindungen im Netz zu wappnen.

Mentales Training als Anti-Hass-Maßnahme

In einem Interview mit Entertainment Weekly sprach Gabrielle offen über ihre Erfahrungen bei Naughty Dog – und etwas „Bootcamp-artiges“ mit Neil Druckmann. Im Spiel verkörpert sie die Kopfgeldjägerin Jordan A Mun. Es ist ihre erste Rolle in einem Videospiel.

„Neil hat mich einem Bootcamp unterzogen. Ich kenne Troys [Baker] Erfahrung, Ashleys [Johnson] Erfahrung … und Lauras [Bailey] Erfahrung“, berichtete Gabrielle. Letztere wurde nach kontrovers diskutierten Story-Elementen rund um ihre Figur Abby in „The Last of Us“ Ziel massiver Online-Angriffe – bis hin zu Morddrohungen gegen sie und ihre Familie.

Aufgrund derartiger Vorfälle bereitete Druckmann die Hauptdarstellerin von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ gezielt auf mögliche Reaktionen vor. Als Gesicht des neuen Spiels werde sie zwangsläufig im Fokus stehen – der reflektierte Umgang mit öffentlicher Kritik sei daher von Beginn an Teil der gemeinsamen Arbeit gewesen.

Online-Hass und persönliche Konsequenzen

Tatsächlich sah sich Gabrielle bereits mit ersten negativen Reaktionen konfrontiert. „Ich habe viel Liebe bekommen – aber auch viel Hass. Weil ich eine Frau bin. Weil ich eine farbige Frau bin. Weil ich mir den Kopf rasiert habe. Dinge, die mir anfangs gar nicht so bewusst waren“, erklärte sie.

Aus Selbstschutz entschloss sie sich, sich weitgehend aus sozialen Medien zurückzuziehen. In dieser Zeit sei Druckmann eine wichtige Stütze gewesen. Er habe ihr geraten: „Ignorier es. Egal, was passiert. Wir werden etwas Schönes schaffen. Etwas, auf das wir stolz sein können.“

Gabrielle war bereits in zwei anderen Projekten mit Naughty-Dog-Bezug zu sehen: als Nora in der HBO-Serie „The Last of Us“ und in der Verfilmung von „Uncharted“. Doch „Intergalactic“ ist ihr erster direkter Auftritt in einem Videospiel.

Inhaltlicher Fokus des Spiels

„Intergalactic: The Heretic Prophet“ ist ein exklusiv für die PS5 entwickeltes Sci-Fi-Abenteuer. Im Mittelpunkt steht eine fiktive Religion, die laut Gabrielle unterschiedliche Aspekte von Glauben thematisiert. „Die Frage des Glaubens ist nicht schwarz-weiß“, erklärte sie. Es gehe nicht nur um Religion, sondern auch um Vertrauen – in sich selbst, in andere oder in die eigene Gemeinschaft.

„Was sind die Dinge, auf die du hoffst? Glaube klingt blumig, aber wir alle erleben ihn Tag für Tag. Was ist dein Grund, morgens aufzuwachen?“, so Gabrielle weiter.

Neil Druckmann bezeichnete das Spiel bereits Anfang des Jahres als „unglaublich“. Es scheint allerdings, dass mit einer Veröffentlichung nicht vor 2027 zu rechnen ist. Der Titel ist Teil einer Reihe von Einzelspieler-Projekten, an denen Naughty Dog derzeit arbeitet.

