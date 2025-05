Kadokawa: FromSoftwares Mutterkonzern erwartet massiven Gewinneinbruch und nennt Grund

Für FromSoftware und den Mutterkonzern Kadokawa entwickelte sich „Elden Ring“ in den letzten Jahren zu einem beeindruckenden Erfolg. Das im Februar 2022 veröffentlichte Rollenspiel verkaufte sich weltweit mittlerweile über 30 Millionen Mal.

Zusätzlich erschien im vergangenen Juni die umfangreiche Erweiterung „Shadow of the Erdtree“, die sich ebenfalls millionenfach verkaufte. Ein Erfolg, von dem Kadokawa im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 massiv profitierte.

Gleichzeitig wird sich der Erfolg von „Elden Ring“ und „Shadow of the Erdtree“ auch auf das laufende Fiskaljahr (1. April 2025 – 31. März 2026) auswirken. Die Verantwortlichen des Unternehmens rechnen hier nämlich mit einem massiven Gewinneinbruch.

Der Erfolg von Elden Ring lässt sich nicht wiederholen

Laut Kadokawa sei nicht davon auszugehen, dass sich der Erfolg von „Elden Ring“ ohne Weiteres wiederholen lässt. Daher rechnet der japanische Konzern damit, dass die Gewinne im laufenden Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um rund 60 Prozent einbrechen werden. Kadokawa hofft jedoch, diese Prognose mit neuen Hit-Titeln und gesteigerten Verkäufen älterer Titel zu übertreffen.

Zudem soll der langfristige Wert und Erfolg von „Elden Ring“ maximiert werden. Für das Fiskaljahr 2025/2026 sind zwei Neuveröffentlichungen auf Basis der Marke geplant.

Zum einen kündigten die Unternehmen vor wenigen Wochen eine Umsetzung des Rollenspiels für die Switch 2 an. Auf Nintendos neuer Konsole erscheint der RPG-Hit in Form der „Elden Ring: Tarnished Edition“.

Zu den Neuerungen gehören zwei zusätzliche Klassen, die in Form entsprechender Updates auch für andere Plattformen wie die PS5 erscheinen.

Release von Elden Ring: Nightreign steht bevor

Ende des Monats erscheint zudem „Elden Ring: Nightreign“. Ein kooperatives Spin-off, das sich spielerisch vom originalen „Elden Ring“ abhebt und den Spielern eine typische Roguelike-Erfahrung bietet.

Um der Community einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Nightreign“ spielerisch auf sie zukommt, veröffentlichten die Entwickler kürzlich einen ausführlichen Overview-Trailer. „Elden Ring: Nightreign“ erscheint am 30. Mai 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Aktuell arbeitet FromSoftware übrigens noch an einem dritten angekündigten Projekt. Die Rede ist von „The Duskbloods“, das 2026 für die Switch 2 erscheint.

