No Rest for the Wicked: PS5-Release in Gefahr? Ori-Macher warnen nach Review-Bombing vor Schließung

No Rest for the Wicked:

Obwohl sich „No Rest for the Wicked“ noch in der Early-Access-Phase befindet, warnen die Moon Studios nach einer Welle negativer Bewertungen vor einer möglichen Schließung. Dies würde höchstwahrscheinlich auch das Ende der geplanten PS5-Version bedeuten.

Seit April 2024 befindet sich „No Rest for the Wicked“ in der Early-Access-Phase für den PC, während ein Release für die PS5 und Xbox Series X/S erfolgen soll, sobald die Entwicklung des Action-Rollenspiels vollständig abgeschlossen ist. Doch im schlimmsten Fall könnte es erst gar nicht mehr dazu kommen.

Obwohl die Nutzerbewertungen auf Steam größtenteils positiv ausfallen, teilte Thomas Mahler, seines Zeichens CEO des für die „Ori“-Spiele bekannten Entwicklers Moon Studios, jetzt mit, dass man zuletzt „mit Kritik bombardiert“ worden sei. Dadurch könnte unter Umständen sogar die Existenz des Studios in Gefahr sein.

Entwickler bitten um positive Bewertungen

In einem Beitrag auf Discord (via VGC) bat Mahler die Spieler darum, „No Rest for the Wicked“ eine positive Bewertung zu erteilen, falls sie dies noch nicht getan hätten – schließlich würde das Geschäft des Studios „davon abhängen“. „Ich glaube, die Leute halten mich für einen Witzbold, wenn ich um positive Bewertungen bitte, weil in ihren Köpfen immer ein großer Publisher im Hintergrund existiert, der die Kosten deckt“, so Mahler.

„Leute, wenn ihr hier schreibt und Wicked genießt und euch auf zukünftige Updates freut, aber keine positive Bewertung hinterlassen habt, ist es durchaus möglich, dass wir in ein paar Monaten nicht mehr da sein werden, um überhaupt noch etwas zu tun, einfach weil wir einem Review-Bombing zum Opfer gefallen sind, was dazu führt, dass die Leute das Spiel nicht kaufen. Was bedeutet, dass wir kein Geld verdienen und schließen müssen.“

Das Oberhaupt der Moon Studios abschließend: „Ich würde nicht darum bitten, wenn unser Geschäft nicht davon abhinge. Ich schreibe auch sonst nie Bewertungen, aber wenn ihr wollt, dass wir Wicked tatsächlich fertigstellen, ist es entscheidend, dass wir unsere Bewertungszahl wieder nach oben bekommen.“

Moon Studios trennten sich im März vom Publisher

Offenbar hat Mahlers Appell bereits Früchte getragen, denn in den vergangenen Tagen verzeichnete „No Rest for the Wicked“ auf Steam einen deutlichen Zuwachs an neuen, vor allem positiven Bewertungen. Demgegenüber standen jedoch auch einige negative Wertungen, die explizit aufgrund der Bitte der Moon Studios abgegeben wurden.

Ein Teil der negativen Kritik scheint jedoch durchaus berechtigt. So werden unter anderem der Schwierigkeitsgrad, das Kampfsystem, die Notwendigkeit, Heilgegenstände herzustellen, sowie das Fehlen eines Multiplayer-Modus bemängelt. Da sich das Spiel aber noch in der Entwicklung befindet, können die Moon Studios diese Punkte noch in Angriff nehmen.

Im März wurde bekannt, dass sich das Studio von Publisher Private Division (Indie-Label von Take-Two Interactive) getrennt hat, um „No Rest for the Wicked“ in Eigenregie fertigzustellen und zu veröffentlichen. Dies soll die Umsetzung der eigenen kreativen Vision ohne Einschränkungen durch einen Publisher gewährleisten. Ein Termin für die Vollversion steht allerdings noch aus. Zuletzt erschien am 30. April die Erweiterung „The Breach“.

