Welche PSN-Games derzeit besonders gefragt sind, zeigen die aktuellen Vorbesteller-Charts. Titel wie „Destiny 2“ und „Mafia: The Old Country“ führen das Ranking an.

In den kommenden Wochen erscheinen zahlreiche Neuheiten für PS5 und Co. Viele Titel landeten zuvor in den Vorbestell-Charts des PlayStation-Stores, was einen Hinweis darauf gibt, wie sie sich später schlagen werden. Spitzenreiter sind in dieser Woche neue Inhalte für ein älteres Spiel.

Besonders beliebt ist demnach die „Ultimate Edition“ von „Destiny 2 Jahr der Prophezeiung“ (99,99 Euro), die sich an die Spitze der Liste setzt. Die Edition enthält die beiden neuen Erweiterungen „Am Rande des Schicksals“ und „Renegades“, neue Zielorte, Ausrüstung, einen neuen Raid und Dungeon sowie vier Prämienpässe.

Zusätzlich erhalten Vorbesteller exklusive Inhalte wie das exotische Scharfschützengewehr „Neues Land auf der anderen Seite“ mit Ornament und Katalysator, den exotischen Sparrow „Jahr der Prophezeiung“ und das „Legenden der Dunklen Seite“-Paket mit kosmetischen Items und Materialien.

DOOM, Mafia und mehr

Auf dem zweiten Platz folgt die „DOOM The Dark Ages Premium Edition“ (109,99 Euro), die mit zusätzlichen Inhalten für Fans der Serie lockt. Als Prequel versetzt der Titel Spieler in eine mittelalterlich inspirierte Welt mit neuen Waffen wie der Schildsäge und dem Schädelbrecher. Die Premium Edition bietet bis zu zwei Tage früheren Zugang. Schon ab morgen können sich Käufer in das Gewühl stürzen. Einen Kampagnen-DLC, ein digitales Artbook, den Soundtrack und das „Divinity“-Skin-Paket gibt es obendrauf.

Nachfolgend der Test von PLAY3.DE:

Auf dem dritten Rang positionierte sich die „Deluxe Edition“ von „Mafia The Old Country“ (59,99 Euro). Dieses Spiel erzählt die Ursprünge des organisierten Verbrechens im Sizilien der 1900er Jahre. Die Deluxe Edition enthält das „Soldato“-DLC-Paket mit besonderen Kosmetika, ein hilfreiches Amulett sowie digitale Bonus-Materialien

Neben den Top-Platzierungen sind einige Titel mit mehreren Versionen in der Liste vertreten. So schafft es „DOOM The Dark Ages“ auch in der Standardfassung (79,99 Euro) unter die ersten fünf Plätze. Ähnlich verhält es sich bei „Ghost of Yōtei“, das sowohl in der Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) als auch als reguläre Version (79,99 Euro) Vorbesteller anzieht. Inspiriert von „Ghost of Tsushima“, bietet dieses Spiel eine neue Geschichte mit der Protagonistin Atsu. Die Digital Deluxe Edition enthält kosmetische Freischaltungen und einen frühen Zugriff auf die Reisekarte.

Zudem gehört „Elden Ring Nightreign“ in der Deluxe- (54,99 Euro) und Standardedition (39,99 Euro) zu den gefragten Produkten. Die höherpreisige Fassung des eigenständigen Abenteuers im „Elden Ring“-Universum umfasst das Basisspiel, zusätzlichen DLC, ein digitales Artbook und einen Mini-Soundtrack.

Übersicht: Die 20 meistverkauften Vorbestellungen

Nachfolgend die Top 20 der erfolgreichsten Vorbestellungen im PlayStation -Store:

Destiny 2 Jahr der Prophezeiung Ultimate Edition (99,99 Euro) DOOM The Dark Ages Premium Edition (109,99 Euro) Mafia The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) F1 25 Iconic Edition (99,99 Euro) DOOM The Dark Ages (79,99 Euro) Ghost of Yōtei Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Mafia The Old Country (49,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) RoadCraft Rebuild Edition (49,99 Euro) Ghost of Yōtei (79,99 Euro) Elden Ring Nightreign (39,99 Euro) Fantasy Life i Die Zeitdiebin Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) MindsEye (59,99 Euro) Destiny 2 Am Rande des Schicksals (39,99 Euro) RoadCraft (39,99 Euro) Destiny 2 Jahr der Prophezeiung (79,99 Euro) Death Stranding 2 On The Beach Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Killing Floor 3 Elite Nightfall Edition (79,99 Euro) Killing Floor 3 (39,99 Euro) Rematch (24,99 Euro)

Wie sich die Titel nach ihrem Release behaupten werden, zeigen erst die kommenden Verkaufszahlen. Zuletzt mischte Microsoft die PSN-Charts ziemlich auf.

