Switch 2: Maussteuerung im Home-Menü – Nintendo demonstriert die neue Joy-Con-Funktion im Video

Die neuen Joy-Cons der Switch 2 werden auch eine Maussteuerung ermöglichen, die allerdings nicht nur in Spielen sondern auch auf dem Home-Screen der kommenden Konsole zum Einsatz kommen kann. Das hat Nintendo jetzt in einem neuen Video demonstriert.

Für die Switch 2 hat Nintendo auch die Joy-Con-Controller überarbeitet und um neue Funktionen erweitert. Dazu gehört auch eine Maussteuerung, die erstmals durch einen Leak Anfang Januar Erwähnung fand und auch im ersten Teaser-Video zur kommenden Konsole angedeutet wurde. Offiziell vorgestellt wurde das Feature dann im Rahmen der ausführlichen Switch 2-Präsentation im April.

Die Mausfunktion der neuen Joy-Cons ermöglicht jedoch nicht nur zusätzliche Steuerungsmethoden in Spielen. Auch der Home-Screen der Switch 2 lässt sich damit bedienen. Wie genau das funktioniert, demonstriert Nintendo nun in einem neuen Video, das über die Nintendo Today!-App veröffentlicht wurde.

So funktioniert die Maussteuerung mit den neuen Joy-Cons

In dem Video, das mittlerweile auch von mehreren Nutzern auf dem Kurznachrichtendienst X (via VGC) geteilt wurde, ist zu sehen, wie der rechte Joy-Con der Switch 2 seitlich gehalten und so als Maus bedient wird. Mit der R-Taste als Linksklick greift der Nutzer im Video auf das Controller-Menü zu und öffnet anschließend ein Tutorial, das die Funktionsweise der Maussteuerung erklärt.

Dabei ist erkennbar, wie sich der rechte Stick des Joy-Cons im Mausmodus ähnlich einem Scrollrad verwenden lässt. Zum Scrollen nach unten wird der Stick in Richtung Handfläche geneigt. Sobald der Joy-Con nicht mehr seitlich gehalten wird, deaktiviert sich die Mausfunktion automatisch.

Zudem hatte Nintendo bereits zuvor bestätigt, dass beide Joy-Cons der Switch 2 gleichzeitig genutzt werden können, was unter anderem einzigartige Spielerlebnisse ermöglicht. Die „Doppelmaus“-Funktionalität nutzt Nintendo beispielsweise für den Titel „Drag X Drive“, um die Rollstuhlbewegung zu simulieren. Aber auch Shooter wie „Metroid Prime 4: Beyond“ oder Strategiespiele wie „Civilization 7“ werden von der Maussteuerung profitieren.

Mausfunktion lässt sich auch ohne feste Unterlage nutzen

Darüber hinaus funktioniert die Maussteuerung mit den neuen Joy-Con-Controllern der Switch 2 relativ präzise und lässt sich sogar ohne feste Unterlage nutzen. Wie Nintendo-Produzent Kouichi Kawamoto bereits erklärte, „ist der Tisch normalerweise ziemlich weit von dem Ort entfernt, an dem man auf dem Sofa sitzt. Es hängt zwar im Allgemeinen vom Material ab, aber wir haben Anpassungen vorgenommen, sodass man die Maus auf der Hose steuern kann.“

Aber auch die herkömmliche Steuerung soll mit den neuen Joy-Cons deutlich verbessert sein, wie Hardware-Designleiter Tetsuya Sasaki ausführte: „Wie Sie vielleicht gesehen und gespürt haben, wurden die neuen Joy-Con 2-Controller für die Nintendo Switch 2 wirklich von Grund auf neu entwickelt und auf größere sowie sanftere Bewegungen ausgelegt.“

Spieler können sich ab dem 5. Juni 2025 selbst ein Bild von den neuen Joy-Cons machen, wenn die Switch 2 weltweit in den Handel kommt. Hierzulande kostet die neue Nintendo-Konsole 469,99 Euro. Für 509,99 Euro ist zudem ein Bundle mit einer digitalen Version von „Mario Kart World“ erhältlich. Die Vorbestellungen starteten bereits im letzten Monat, doch aktuell ist die Switch 2 vielerorts schon vergriffen.

