The Last of Us Staffel 3: Wann startet die Produktion? Dina-Darstellerin gibt Einschätzung ab

Obwohl aktuell noch die zweite Staffel von „The Last of Us“ ausgestrahlt wird, steht bereits fest, dass es eine dritte Staffel geben wird. Schauspielerin Isabela Merced äußerte sich kürzlich in einem Interview zum voraussichtlichen Beginn der Dreharbeiten.

Derzeit ist die zweite Staffel von „The Last of Us“ in vollem Gange und am heutigen Montag feierte hierzulande die fünfte von insgesamt sieben Episoden ihre Premiere. Wie bereits hinlänglich bekannt ist, wird die zweite Staffel jedoch nicht die gesamte Handlung des zweiten Spiels nacherzählen, sodass eine weitere Staffel notwendig ist.

Und die wurde auch schon bestätigt: Bereits vor der Premiere der zweiten Staffel machte HBO Anfang April klar, dass es eine dritte Staffel von „The Last of Us“ geben wird. Doch wie lange müssen Zuschauer wohl auf die neuen Folgen warten? In einem aktuellen Interview sprach Schauspielerin Isabela Merced jetzt über einen möglichen Produktionsstart.

Drehbeginn für Staffel 3 wohl erst im nächsten Jahr

Obwohl das Variety-Interview primär die vierte Episode beleuchtete, gewährte Isabela Merced, die Dina in „The Last of Us“ spielt, am Ende auch Einblicke in die kommenden Folgen und das Staffelfinale. Merced deutete eine bedeutende Veränderung in der Beziehung zwischen Ellie und Dina an und fiebert der Ausstrahlung von Episode 7 entgegen, in der eine Wahrheit ans Licht kommt, die alles verändern wird.

Diese Entwicklungen lassen natürlich auch für die dritte Staffel von „The Last of Us“ viel Spannung erwarten. Auf die Frage nach dem Produktionsstart der neuen Folgen antwortete Merced, dass sie noch keine genauen Infos habe, äußerte aber die Einschätzung: „Nein, aber ich denke, es sollte nächstes Jahr sein.“ Sollte sich dieser Zeitplan bestätigen, wäre eine Premiere von Staffel 3 frühestens 2027 realistisch, da zwischen Produktionsstart und Ausstrahlung der zweiten Staffel ebenfalls fast ein Jahr lag.

Mindestens vier Staffeln geplant

Dass die Serienadaption von „The Last of Us“ mehr als zwei Staffeln umfassen würde, war allerdings auch keine große Überraschung. Während die erste Staffel die Handlung des ersten Spiels abdeckte, erforderte die Komplexität und Dichte von „The Last of Us Part 2“ frühzeitig die Entscheidung, die Geschichte auf mehrere Staffeln aufzuteilen.

Co-Showrunner Craig Mazin betonte, dass diese Entscheidung auch der Notwendigkeit geschuldet sei, der Geschichte die nötige Tiefe und Sorgfalt zu verleihen. „Es wird immer schwieriger, eine Serie zu machen, weil jede Episode größer wird“, erklärte Mazin und warnte vor zu langen Wartezeiten auf ein Finale. Zudem wurde bereits in Aussicht gestellt, dass Staffel 3 auch ein Mysterium um die WLF und die Seraphiten aufklären soll.

Doch auch nach der dritten Staffel scheint die Geschichte von „The Last of Us“ noch nicht auserzählt. HBO-Chefin Francesca Orsi deutete bereits im Februar an, dass die Serie voraussichtlich vier Staffeln umfassen wird. „Wir haben keinen vollständigen oder endgültigen Plan, aber ich denke, es sieht nach vier Staffeln aus“, so Orsi.

Auch „The Last of Us“-Schöpfer Neil Druckmann bestätigte, dass die genaue Anzahl der benötigten Episoden noch unklar ist: „Wir haben einen Plan. Wir wissen, was wir in Zukunft tun müssen, aber wir können Ihnen im Moment nicht genau sagen, wie viele Episoden oder Staffeln wir brauchen, um dorthin zu gelangen“, erklärte Druckmann Anfang Februar.

