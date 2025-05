Tony Hawk’s Underground: Kehren auch diese Klassiker zurück? Hawk über mögliche Remaster

Könnten auf kurz oder lang weitere Ableger der beliebten Skating-Reihe in Form von überarbeiteten Remastern zurückkehren? In einem Interview sprach Tony Hawk kürzlich über mögliche Neuauflagen von "Tony Hawk's Underground".

Nach dem Release von „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ im Jahr 2020 kehren in wenigen Wochen zwei weitere Ableger der Skating-Reihe in Form von technisch wie inhaltlich überarbeiteten Remastern zurück.

Doch wie geht es nach der Veröffentlichung von „Tony Hawk’s Pro Skater 3-4“ weiter? In der Vergangenheit setzten sich die Spieler immer wieder für eine mögliche Rückkehr von „Tony Hawk’s Underground“ ein. Ein Thema, auf das die namensgebende Skating-Legende Tony Hawk in einem Interview einging.

Wie Hawk bestätigte, hätte er definitiv Interesse an entsprechenden Neuauflagen. Allerdings gibt Hawk zu bedenken, dass eine solche Entscheidung nicht von ihm alleine getroffen werden kann.

Intern wurden noch keine Gespräche geführt

Stattdessen entscheide Activision darüber, ob und in welcher Form es für die Reihe weitergeht. Trotz seines Interesses an Remastern von „Tony Hawk’s Underground“ seien intern noch keine Gespräche geführt worden, wie Hawk weiter erklärte.

„Ich habe immer Ambitionen. Aber das liegt im Allgemeinen nicht an mir. Ich werde alles geben, was ich kann“, so der US-Skater weiter. „Allerdings arbeite ich mit einem viel größeren Unternehmen zusammen, das viel schlauer ist als ich.“

Des Weiteren gab Hawk zu bedenken, dass es ohnehin noch zu früh sei, um über die Zukunft der Reihe zu sprechen, da „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ noch gar nicht veröffentlicht wurde.

Eine Aussage, mit der Hawk andeutet, dass Activision offenbar erst einmal die Verkaufszahlen der Remaster abwarten möchte, ehe sich das Unternehmen mit möglichen weiteren „Tony Hawk“-Titeln beschäftigt.

Was zeichnete die Underground-Ableger aus?

Zu den Besonderheiten von „Tony Hawk’s Underground“ gehörte die Tatsache, dass die Titel den spielerischen Fokus auf die Karriere verlagerten. Die Spieler hatten die Möglichkeit, sich einen eigenen Skater zu erschaffen und eine Karriere zu verfolgen, in der sie sich aus der relativen Unbekanntheit der „Underground“-Skate-Wettbewerbe nach oben arbeiteten.

Zudem spielte die Geschichte in den „Underground“-Titeln eine wichtigere Rolle. „Tony Hawk’s Underground“ erschien 2003 unter anderem für PS2, Xbox und GameCube.

Ein knappes Jahr später veröffentlichten Neversoft und Activision den Nachfolger „Tony Hawk’s Underground 2“ – abermals für die damaligen Konsolen.

