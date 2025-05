Ultimate Spider-Man 2: Umfangreiches Sequel – Details zur eingestellten Fortsetzung aufgetaucht

Mitte der 2000er-Jahre befand sich bei Treyarch, mittlerweile nur noch als „Call of Duty“-Studio aktiv, eine Fortsetzung von „Ultimate Spider-Man“ in der Entwicklung, wurde jedoch nie veröffentlicht. Leaks geben nun Aufschluss über das unvollendete Spiel, das offenbar deutlich größer angelegt war als der Vorgänger.

Den geleakten Informationen zufolge sollte „Ultimate Spider-Man 2“ unter anderem eine erweiterte Spielwelt, zusätzliche spielbare Charaktere und dynamische Wettereffekte bieten. Als wichtigste Inspirationsquelle diente dem Vernehmen nach die Comicvorlage „Ultimate Spider-Man: Death of a Goblin“. Die Spielwelt war für ein winterliches Setting konzipiert, inklusive Schnee als Umgebungsdetail – ein Feature, das ursprünglich schon im ersten Teil vorgesehen war, jedoch verworfen wurde.

Neben Spider-Man sollte auch Norman Osborn alias Grüner Kobold als spielbarer Charakter integriert werden. Laut dem YouTuber Spidey Santa, der laut seiner Aussage mehrere Interviews mit ehemaligen Entwicklern führte, war Osborn als zweiter Protagonist geplant. Zusätzlich sollten weitere bekannte Marvel-Figuren wie Daredevil, Wolverine, Kitty Pryde und Doctor Doom auftauchen. Die Geschichte wiederum sollte Spieler durch verschiedene Schauplätze führen – darunter Brooklyn, der Newton River und eine Marinewerft – und sowohl actionreiche als auch emotionale Höhepunkte enthalten.

Geplante Storyelemente und Charakterdynamik

Die geplante Handlung von „Ultimate Spider-Man 2“ begann mit einem gemeinsamen Kampf von Spider-Man und Daredevil gegen die Ninja-Organisation „Die Hand“. Später sollte Osborn in einem SHIELD-Gefängnis wieder zum Grünen Kobold mutieren und mit weiteren Schurken wie Kraven, Rhino, Vulture und Electro ausbrechen. Auch Doctor Doom spielte eine bedeutende Rolle – etwa durch seine Zusammenarbeit mit Beetle oder durch genetische Experimente.

Im Video von Spidey Santa werden einige Artworks gezeigt, die im Zusammenhang mit „Ultimate Spider-Man 2“ stehen sollen.

Geplant war in „Ultimate Spider-Man 2“ ein Wechsel zwischen Peter Parker und Norman Osborn als spielbare Charaktere, ähnlich dem Konzept des Vorgängers mit Spider-Man und Venom. Die Geschichte gipfelte schließlich in einem dramatischen Konflikt: einem Kampf zwischen Osborn und seinem Sohn Harry, der sich in den Hobgoblin verwandelte. Das Finale sollte auf einem SHIELD-Helicarrier über New York stattfinden – mit dessen Zerstörung und dem Tod von Harry Osborn als tragischem Höhepunkt.

Die Entscheidung zur Einstellung von „Ultimate Spider-Man 2“ fiel laut Spidey Santa in einer Phase, in der Activision mehrere Großprojekte gleichzeitig betreute. Trotz der positiven Resonanz auf „Ultimate Spider-Man“ reichten die Verkaufszahlen womöglich nicht aus, um grünes Licht für eine Fortsetzung zu geben. Konzeptzeichnungen des Künstlers Ian Hosfeld sowie nie verwendete Assets zeugen dennoch vom Umfang und den ehrgeizigen Ambitionen des Projekts.

