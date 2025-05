Von der GTA 6-Verschiebung frustriert?: Möglicherweise hat Rockstar eine Überraschung für euch

In den vergangenen Tagen sorgte die Verschiebung von "GTA 6" für lange Gesichter. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte euch Rockstar Games die zusätzliche Wartezeit jedoch mit einer Überraschung erleichtern.

Vor wenigen Tagen enthüllten Take-Two Interactive und Rockstar Games endlich den Releasetermin des ambitionierten Open-World-Blockbusters „GTA 6“.

Zum Leidwesen der Community ging mit dieser Ankündigung eine Verschiebung auf das Jahr 2026 einher. Wie die beiden Unternehmen bekannt gaben, erscheint „GTA 6“ nicht wie geplant in diesem Herbst, sondern stattdessen am 26. Mai 2026. Den Angaben des bekannten Insiders „Tez2“ zufolge könnte euch Rockstar Games die Wartezeit auf „GTA 6“ mit einer kleinen Überraschung erleichtern.

Im Detail geht es um die Current-Gen-Portierung von „GTA 4“, die in der Vergangenheit immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte.

Macht Niko Bellic noch in diesem Jahr die PS5 unsicher?

Wie „Tez2“ berichtet, waren die Arbeiten an der Portierung von „GTA 4“ auf die aktuellen Plattformen auch der Grund, warum sich Take-Two Interactive dazu entschied, gegen das „Liberty City Preservation Project“ vorzugehen. Beim „Liberty City Preservation Project“ handelt es sich um ein Fanprojekt, das es sich zur Aufgabe machte, die Map von „GTA 4“ in „GTA 5“ umzusetzen.

Weiter gibt der Insider an, dass die Current-Gen-Version von „GTA 4“ im Laufe des Jahres erscheinen soll.

Konkrete Plattformen nannte „Tez2“ nicht. Wir können aber wohl von einer Veröffentlichung für PC, PS5 und Xbox Series X/S ausgehen. Zudem dürfte die Portierung von „GTA 4“ in Form eines Komplettpakets erscheinen, das neben dem 2008 veröffentlichten Abenteuer des Protagonisten Niko Bellic auch die beiden DLCs „The Lost and Damned“ und „The Ballad of Gay Tony“ umfasst.

Rockstar Games und Take-Two Interactive kommentierten die Berichte um die Current-Gen-Neuauflage von „GTA 4“ bislang nicht.

Erscheint noch ein weiterer Rockstar-Klassiker für aktuelle Systeme?

Entsprechen die Angaben des Insiders den Tatsachen, dann wird es bei einer PS5- und Xbox Series X/S-Version von „GTA 4“ nicht bleiben. Darüber hinaus soll eine mit der Sachlage vertraute Quelle gegenüber „Tez2“ bestätigt haben, dass noch ein weiterer Klassiker von Rockstar Games den Weg auf die aktuellen Systeme findet: „Max Payne 3“.

Die Portierung könnte laut „Tez2“ irgendwann nach „GTA 4“ folgen. Hier würde sich laut dem Insider beispielsweise ein Bundle mit den Remakes von „Max Payne 1 & 2“ anbieten, die aktuell beim finnischen Studio Remedy entstehen.

Doch genau wie bei „GTA 4“ sollten die Gerüchte auch bei „Max Payne 3“ erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Zumindest so lange, bis ein offizielles Statement vorliegt.

