Doom The Dark Ages: Spielzeit und Kapitel-Übersicht – so weit seid ihr

Doom The Dark Ages:

Wie lange dauert die Kampagne von “Doom: The Dark Ages"? Das hängt von der Vorgehensweise der Spieler ab. Eine Kapitelübersicht gibt zudem einen Hinweis auf den Fortschritt.

“Doom: The Dark Ages” bringt intensive Gefechte, dichte Levelstrukturen und zahlreiche versteckte Objekte auf den Bildschirm. Doch wie viel Zeit müssen Spieler für die vollständige Kampagne einplanen?

Die Länge von “Doom: The Dark Ages” hängt maßgeblich vom gewählten Spielstil ab. Je nachdem, ob der Fokus auf schnellem Fortschritt oder gründlicher Erkundung liegt, kann sich die Dauer deutlich unterscheiden. Auch der Schwierigkeitsgrad und das individuelle Können beeinflussen das Tempo. Gamesradar verweist auf Basis der Tests auf folgende Spielzeiten:

Schneller Durchlauf (nur Hauptpfad): 12-14 Stunden

12-14 Stunden Standardspielweise (teilweise Erkundung): 14-18 Stunden

14-18 Stunden Komplettdurchlauf (100 % Abschluss): ab 18 Stunden aufwärts

Andere Publikationen kommen bei einem normalen Durchlauf auf 15 bis 18 Stunden. Bei einer Komplettierung können es 25 bis 30 Stunden sein.

Wer sich lediglich auf den kritischen Pfad konzentriert, kommt demnach vergleichsweise zügig durch die Kampagne von “Doom: The Dark Ages”. Dabei entgeht man zwar nicht essenziellen Waffen, aber möglichen Upgrades, da beim schnellen Spielstil weniger Gold für Sentinel Shrines gesammelt wird.

Zum Vergleich: Laut HowLongToBeat liegt die Spielzeit im Fall von „Doom“ aus dem Jahr 2016 bei 11,5 bis 27 Stunden. „Doom Eternal“ ist nach im Schnitt 14,5 bis 28,5 Stunden erledigt, wobei die erste Angabe jeweils für die reine Hauptstory gilt, die zweite für die Komplettierung.

Wie schlug sich “Doom: The Dark Ages” im Test von PLAY3.DE?

Welche Kapitel warten auf die Spieler? Nachfolgend eine Übersicht. Aufgrund der Hinweise in den Bezeichnungen gilt hier eine Spoiler-Warnung.

Kapitel der Kampagne in der Übersicht

Die Kampagne von “Doom: The Dark Ages” ist in 22 Kapitel unterteilt, die sich hinsichtlich Umfang und Spielintensität unterscheiden. Einige Abschnitte bieten weitläufige Areale mit komplexen Gefechten und Sammelobjekten, andere fokussieren sich stärker auf lineare Action-Sequenzen.

Die vollständige Kapitelaufteilung von “Doom: The Dark Ages”:

Dorf Khalim Hebeth Barrierenkern Wächterkaserne Die heilige Stadt Aratum Belagerung (Teil 1) Belagerung (Teil 2) Abgrundwald Ancestral-Schmiede Die verlorenen Ebenen Höllenbrecher Wächter-Kommandostation Aus dem Jenseits Die Spitze von Nerathul Die Stadt Ry’uul Die Kar’Thul-Sümpfe Tempel des Lomarith Bauch der Bestie Hafen der Seelen Auferstehung Endkampf Abrechnung

Mit Abschluss des letzten Kapitels erscheint der Abspann. Zusätzliche Inhalte wie Multiplayer-Modi oder geheime Missionen sind nicht Teil des Spiels. Optional bleibt die Möglichkeit, verpasste Inhalte nachzuholen oder Trophäen zu erspielen.

„Doom: The Dark Ages“ steht kurz vor dem regulären Release: Am Donnerstag, dem 15. Mai 2025, erscheint der Shooter für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wer zur Premium-Edition greift, kann bereits ab dem heutigen 13. Mai 2025 in das blutige Geschehen eintauchen.

