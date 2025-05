Fallout: Staffel 2 hat einen Startzeitraum – Ankündigung zu Staffel 3

Die postapokalyptische Welt von “Fallout” wird in diesem Jahr weiter ausgebaut. Amazon hat bekannt gegeben, dass die zweite Staffel der Serie im Dezember 2025 auf Prime Video erscheint. Gleichzeitig bestätigte der Streaming-Anbieter die Verlängerung um eine dritte Staffel. Die Bekanntgabe erfolgte im Rahmen der Upfront-Präsentation in New York City.

Neue Episoden im Winter – Dreharbeiten abgeschlossen

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Fallout“ wurden Anfang Mai 2025 abgeschlossen, trotz der Produktionsverzögerungen durch Brände in Los Angeles zu Beginn des Jahres. Die relativ kurze Zeitspanne bis zur Veröffentlichung deutet auf einen zügigen Ablauf der Postproduktion hin.

Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner greifen die Ereignisse des Finales der ersten Staffel auf. Die Fortsetzung führt das Publikum in die Wüste der Mojave – ein Hinweis auf den aus den Spielen bekannten Schauplatz “New Vegas”.

Walton Goggins, der in der Serie den Ghoul verkörpert, erklärte gegenüber GamesRadar kürzlich: „Ich war nicht darauf vorbereitet, wohin sich die Geschichte entwickeln würde und wie detailliert ausgearbeitet alles wirkt […]. Es fühlt sich an, als würde sie schon seit zweihundert Jahren existieren.“ Die zweite Staffel sei „auf einem ganz anderen Niveau“.

Staffel 3 offiziell angekündigt

Parallel zur Ankündigung des Startzeitraums für Staffel 2 hat Amazon eine dritte Staffel von „Fallout“ bestellt. Produzententeam Jonathan Nolan und Lisa Joy äußerten sich dazu in einem gemeinsamen Statement: „Wir freuen uns riesig, mit der dritten Staffel von Fallout die Welt erneut zu zerstören.“ Sie bedankten sich außerdem bei Showrunnern, Cast, Crew, Bethesda sowie den Zuschauern.

Auch Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon MGM Studios, meldeten sich zur Verlängerung zu Wort: „Wir freuen uns riesig, dass unsere Prime Video-Kunden weltweit tiefer in die wunderbar surreale und fesselnde Welt von Fallout eintauchen können.“

Die Entscheidung zur Fortsetzung basiert auch auf dem bisherigen Erfolg der Serie. Staffel 1 erreichte laut Amazon weltweit über 100 Millionen Zuschauer und gehört damit zu den drei erfolgreichsten Eigenproduktionen des Streaming-Dienstes.

Rückblick auf die gefeierte Staffel 1

Die erste Staffel von “Fallout” feierte im April 2024 Premiere. Sie basiert auf der gleichnamigen Spielereihe von Bethesda und erzählt die Geschichte von Lucy MacLean (Ella Purnell), die nach einem Atomkrieg aus dem Vault 33 in die verstrahlte Welt an die Oberfläche tritt.

Sie sucht ihren entführten Vater Hank (Kyle MacLachlan) und trifft dabei auf Maximus (Aaron Moten), einen abtrünnigen Soldaten der Bruderschaft, und den Ghoul (Walton Goggins), einen verformten Kopfgeldjäger mit Vergangenheit als Vault-Tec-Manager.

Die Serie, produziert von Kilter Films unter der Leitung von Jonathan Nolan und Lisa Joy, erhielt mehrere Emmy-Nominierungen – unter anderem für das Drehbuch und Walton Goggins als einen der Hauptdarsteller.

