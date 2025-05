GTA 4: Der beste Protagonist der Reihe? Technischer Director äußert sich zum Remaster

Nachdem Take-Two Interactive vor ein paar Tagen einräumte, dass sich der Release von „GTA 6“ auf das Jahr 2026 verschieben wird, erreichten uns in dieser Woche Gerüchte über eine weitere Neuauflage.

Wie der in der Regel gut informierte Insider „Tez2“ berichtete, soll ein nicht näher benanntes Studio an einem Remaster des 2008 veröffentlichten „GTA 4“ arbeiten. Diese Gerüchte wurden auch dem damaligen technischen Director des Open-World-Titels, Obbe Vermeij, über Social Media zugetragen.

Auf die Nachfrage eines Nutzers räumte Vermeij ein, dass er von den Gerüchten um eine mögliche Neuauflage zwar nichts gehört habe, sich aber definitiv ein Remaster von „GTA 4“ wünschen würde.

Technischer Director spricht von besten Protagonisten der Reihe

In seiner Begründung gab Vermeij an, dass es in der näheren Vergangenheit schließlich einige erfolgreiche Remaster gab. Warum sollte also nicht auch „GTA 4“ in einer überarbeiteten Fassung zurückkehren? Zumal es sich bei dem Open-World-Titel um ein tolles Spiel handelt, wie der technische Director meint.

Doch nicht nur die Qualität von „GTA 4“ an sich spreche für ein Remaster. Gleichzeitig würde sich Vermeij auf ein Wiedersehen mit Niko Bellic freuen, den er für nicht weniger als den besten Protagonisten der gesamten Reihe hält.

„Von diesen Gerüchten habe ich nichts gehört“, schrieb Vermeij auf X. „Ich finde, GTA 4 sollte neu aufgelegt werden. Es ist ein großartiges Spiel, und es gab in letzter Zeit eine Reihe erfolgreicher Remaster.“

„Ich würde es gerne aktualisiert sehen“, antwortete Vermeij auf einen Beitrag, in dem er explizit nach seiner Meinung zu einem Remaster gefragt wurde. „Niko ist meiner Meinung nach immer noch der beste Protagonist in jedem GTA-Spiel.“

Einer der prägenden Köpfe der GTA-Reihe

Obbe Vermeij arbeitete von 1995 bis 2009 bei Rockstar North (bis 2002 DMA Design) und nahm vor allem im technischen Bereich maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der „GTA“-Reihe.

In seiner Zeit bei Rockstar North bekleidete Vermeij mehrmals den Posten des technischen Directors. Darunter bei „Vice City“, „San Andreas“, „GTA 3“ oder „GTA 4“. Auch für den „GTA 4“-DLC „The Lost and Damned“ oder „Grand Theft Auto: Chinatown Wars“ war er als technischer Director mitverantwortlich.

Entsprechen die Angaben von „Tez2“ den Tatsachen, dann wird das Remaster von „GTA 4“ noch in diesem Jahr erscheinen. Eine Neuauflage zum 2012 veröffentlichten Action-Titel „Max Payne 3“ soll anschließend folgen.

Angaben, die bislang weder Take-Two Interactive noch Rockstar Games bestätigten.

