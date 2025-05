Horizon 3: Leak deutet Release-Jahr und PS6-Möglichkeit an – Doch zuerst soll Horizon Online kommen

Ein neuer Leak hat einen möglichen Release-Zeitraum für „Horizon 3“ angedeutet. Zudem könnte das nächste Abenteuer von Aloy auch für die PS6 erscheinen. Doch bevor es so weit ist, soll erst das Multiplayer-Spin-off „Horizon Online“ veröffentlicht werden.

Bereits im April 2020, nach dem Erfolg von „Horizon Zero Dawn“ und noch vor der Ankündigung von „Horizon Forbidden West“, gab es erste Berichte über Sonys und Guerrilla Games‘ Pläne für eine Trilogie. Die Entwicklung von „Horizon 3“ wurde dann im April 2023 vom niederländischen Studio indirekt bestätigt.

Nun hat sich ein Brancheninsider zu Wort gemeldet und einen möglichen Release-Zeitraum für „Horizon 3“ angedeutet. Allerdings soll vor Aloys finalem Abenteuer zunächst das Multiplayer-Spin-off „Horizon Online“ erscheinen, dessen Entwicklung ebenfalls Mitte 2023 offiziell bestätigt wurde – allerdings nicht mit dem eingestellten „Horizon MMO“ zu verwechseln ist.

Erscheint Horizon 3 2027 als Cross-Gen-Titel für PS5 und PS6?

Bei dem besagten Insider handelt es sich um TCMF Games, der laut den Kollegen von Insider Gaming als seriöse und vertrauenswürdige Quelle gilt. In einem aktuellen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) gab er jetzt bekannt, dass sich „Horizon 3“ „derzeit in Entwicklung bei Guerrilla Games“ befindet und „möglicherweise“ im Jahr 2027 veröffentlicht wird.

Da der Release frühestens in zwei Jahren erwartet wird, spekuliert der Branchenkenner zudem über einen möglichen Cross-Gen-Release von „Horizon 3“. Demnach könnte das kommende Action-Abenteuer nicht nur für die PS5, sondern auch für die PS6 erscheinen – deren Launch ebenfalls für 2027 im Raum steht. Bereits der Vorgänger, „Horizon Forbidden West“, wurde im Februar 2022 als Cross-Gen-Titel für PS4 und PS5 veröffentlicht.

Außerdem äußerte sich TCMF Games auch zu ersten Details der Handlung von „Horizon 3“. Im Zentrum soll demnach Nemesis stehen, die bereits im zweiten Teil als Hauptantagonistin etabliert wurde. Die künstliche Intelligenz, die aus dem gesammelten Bewusstsein der verstorbenen Far-Zenith-Mitglieder entstanden ist, wandte sich gegen ihre Schöpfer, vernichtete deren Kolonie und ist, wie das Ende des Vorgängers bereits verriet, auf dem Weg zur Erde.

Horizon Online vor Horizon 3

Doch bevor „Horizon 3“ 2027 für PS5 und PS6 erscheinen soll, wird laut TCMF Games erst „Horizon Online“ erscheinen. Offiziell enthüllt wurde der Multiplayer-Ableger noch nicht, allerdings könnte eine Ankündigung schon bald bevorstehen. Zuletzt deuteten Stellenausschreibungen aus dem November 2023 darauf hin, dass das Spiel für einen Start in der ersten Jahreshälfte 2025 vorbereitet wird. Da wir uns mittlerweile aber schon im Mai befinden, dürfte es wohl zu einer Verzögerung gekommen sein.

Guerrilla Games konnte sich für das Team von „Horizon Online“ kürzlich namhafte Verstärkung sichern: Im vergangenen März wurde bekannt, dass Chris Procter, der zuvor viele Jahre in leitender Funktion bei Bungie tätig war, dem Studio beigetreten ist. Er wird als Design Director an dem kommenden Online-Titel mitwirken, der unter der Regie von Simon Larouche, dem ehemaligen Game Director von „Rainbow Six: Siege“, entsteht.

Darüber hinaus wird das „Horizon“-Franchise zukünftig auch eine Verfilmung umfassen, deren Ankündigung erst Anfang Januar im Rahmen der CES 2025 erfolgte. Es soll sich um eine Adaption von „Horizon Zero Dawn“ handeln, wobei konkrete Details noch ausstehen. „Columbia Pictures und PlayStation Productions befinden sich in der frühen Phase der Entwicklung einer Verfilmung des preisgekrönten Horizon Zero Dawn“, erklärte Asad Qizilbash, Leiter von PlayStation Productions, auf der Technik-Messe.

Weitere Meldungen zu Horizon 3, Horizon Online, PS6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren