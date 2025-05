Knights of the Old Republic Remake: Gibt es bald endlich etwas zu sehen? Händler liefern Hinweis

Knights of the Old Republic Remake:

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung des Remakes von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ mehr als dreieinhalb Jahre vergangen.

Abgesehen von einem kurzen Teaser-Trailer gab es bislang aber leider nur wenige Informationen. Stattdessen sorgte das Remake in der Vergangenheit vor allem mit einem Entwicklerwechsel für Schlagzeilen. Zunächst befand sich das Projekt bei Aspyr Media in Arbeit. Im August 2022 übernahm Saber Interactive das Remake.

Nachdem Sabers CCO Tim Willits im März bestätigte, dass sich das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ weiterhin in Arbeit befindet, erreichte uns in dieser Woche ein mögliches Lebenszeichen, das die Hoffnung weckt, bald endlich mehr über den Titel zu erfahren.

Erste Händler bieten Vorbestellungen an

Einige Händler haben mittlerweile nämlich damit begonnen, Vorbestellungen für das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ anzunehmen. Dazu gehören unter anderem der Schweizer Händler World of Games sowie PlayAsia.

Diese Entwicklung ließ die wartende Community natürlich schnell aufhorchen. Schließlich hoffen die Spieler darauf, endlich mehr über das Remake des legendären Rollenspiel-Klassikers zu erfahren.

Unter anderem wird spekuliert, dass eine mögliche Präsentation im Rahmen des Summer Game Fest 2025, das im kommenden Monat stattfindet, oder zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr erfolgen könnte.

An dieser Stelle muss jedoch angemerkt werden, dass sich Saber Interactive mit konkreten Informationen oder Hinweisen zu einer möglichen Enthüllung des „Star Wars: The Old Republic“-Remakes weiterhin zurückhält. Ob das Studio tatsächlich eine Präsentation des Titels vorbereitet, bleibt daher abzuwarten.

Fest steht bislang nur, dass das Remake noch einen „langen Weg vor sich hat“. Darauf wiesen die Verantwortlichen bereits vor einigen Monaten hin.

Saber will Erwartungen der Spieler übertreffen

Im März des vergangenen Jahres sprach Matthew Karch, CEO von Saber Interactive, über das Remake von „Star Wars: The Old Republic“. Laut Karch geht es den Entwicklern nicht nur darum, BioWares Klassiker technisch wie spielerisch zu überarbeiten und einem modernen Publikum zugänglich zu machen.

Gleichzeitig verfolge das Team das Ziel, die Erwartungen der Spieler zu übertreffen. „Es ist klar und offensichtlich, dass wir daran arbeiten“, so Karch. „Das Ganze stand schon oft in der Presse. Was ich sagen kann ist, dass das Spiel lebendig und munter ist und wir uns dafür einsetzen, dass wir die Erwartungen der Spieler übertreffen.“

Das Remake von „Star Wars: The Old Republic“ wurde 2021 für PC und PS5 angekündigt.

