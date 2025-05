Marktdaten: In Deutschland spielen mehr Menschen – mit deutlicher Altersverschiebung

Immer mehr Menschen über 60 entdecken Videogames für sich. Das Durchschnittsalter der spielenden Leute in Deutschland erreicht mit 39,5 Jahren einen neuen Höchstwert. Gleichzeitig zeigen sich Schwächen beim Marktwachstum.

Der hiesige Spielemarkt ist erwachsener geworden: Den Angaben des Branchenverbandes „Game“ zufolge liegt das Durchschnittsalter der Spielerinnen und Spieler in Deutschland erstmals bei mehr als 39 Jahren – konkret sind es 39,5 Jahre. Im Vorjahr waren es noch 38,2 Jahre.

Besonders die Gruppe der über 60-Jährigen wächst: Ihre Zahl stieg von 6,4 auf 7,7 Millionen. Damit setzt sich laut Game ein langfristiger Trend fort. Immer mehr ältere Menschen spielen, viele davon bereits seit Jahrzehnten.

37,5 Millionen Leute zocken Games

Insgesamt spielen in Deutschland über alle Altersklassen hinweg etwa 37,5 Millionen Menschen. Im Altersbereich von 6 und 69 Jahren liegt der Anteil bei 59 Prozent. Seit 2020 ist dieser Wert um 9 Prozent gestiegen.

Die Altersverteilung zeigt: Gaming ist längst kein reines Jugendphänomen mehr. 79 Prozent der Leute, die sich mit Games beschäftigen, haben das 18. Lebensjahr überschritten. Auch die Geschlechterverteilung bleibt stabil: 48 Prozent sind weiblich, 52 Prozent männlich.

Die Statistiken in der Übersicht:

Entwickler und Publisher müssen sich offenbar auf eine vielfältigere Zielgruppe einstellen – etwa durch zugänglichere Bedienoberflächen, breitere Themenwahl und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.

Offen ließ der Verband, ab wann eine Person als „Spieler“ oder „Spielerin“ gilt. Hier dürften allerdings alle Menschen gewertet werden, die sich mindestens gelegentlich mit einem Videospiel beschäftigen, sei es an der Konsole, am PC oder am Smartphone.

Deutscher Spielemarkt schwächelt

Trotz wachsender Spielerzahlen zeigte der deutsche Games-Markt 2024 erstmals seit Jahren rückläufige Zahlen. Nach einem kontinuierlichen Wachstum sank der Gesamtumsatz um 6 Prozent. 9,4 Milliarden Euro kamen zusammen, was basierend auf der oben genannten Gesamtzahl im Schnitt etwa 250 Euro pro Kopf entspricht.

Die neusten Zahlen stammen aus Erhebungen von YouGov Shopper, Nielsen IQ und data.ai. Grundlage ist unter anderem eine Dauerbefragung von rund 25.000 Personen zum Einkaufs- und Nutzungsverhalten im Bereich digitaler Spiele.

