Marvel 1943 Rise of Hydra: Superhelden-Abenteuer der Uncharted-Schöpferin verschoben

Marvel 1943 Rise of Hydra:

Eigentlich sollte „Marvel 1943: Rise of Hydra“ noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Doch wie Skydance New Media jetzt bekannt gegeben hat, verzögert sich der Release des neuen Superhelden-Abenteuers von „Uncharted“-Schöpferin Amy Hennig.

Mit „Marvel 1943: Rise of Hydra“ arbeiten Branchenveteranin und „Uncharted“-Schöpferin Amy Hennig sowie Skydance New Media an einem brandneuen Action-Abenteuer, das erstmals im Sommer 2022 Erwähnung fand. Im März des vergangenen Jahres erfolgte schließlich die offizielle Ankündigung des Projekts.

Im Zuge dessen wurde auch bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung von „Marvel 1943: Rise of Hydra“, das Spieler in der Rolle von Superhelden wie Captain America und Black Panther in die Zeit des Zweiten Weltkriegs schickt, für das Jahr 2025 geplant ist. Doch daraus wird nichts mehr: Wie die Verantwortlichen jetzt bestätigt haben, wurde der Release verschoben.

Verschiebung soll das „bestmögliche Erlebnis“ sicherstellen

Verkündet wurde die Verzögerung von „Marvel 1943: Rise of Hydra“ in einem kurzen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) von Skydance New Media. Demnach ist die Veröffentlichung jetzt für Anfang 2026 vorgesehen. „Wir haben ein wichtiges Update: Marvel 1943: Rise of Hydra wird nun Anfang 2026 erscheinen“, starteten die Entwickler ihre Nachricht.

„Diese zusätzliche Zeit ermöglicht es uns, das Spiel weiter zu verfeinern und sicherzustellen, dass wir euch das bestmögliche Erlebnis bieten, das unserer Vision entspricht. Wir haben einige aufregende Dinge in petto und freuen uns darauf, bald mehr mit euch zu teilen! – Das Marvel 1943-Team“

Demnach dürfen sich Fans zumindest auf baldige Neuigkeiten freuen. Möglicherweise könnte „Marvel 1943: Rise of Hydra“ im Rahmen des Summer Game Fest, das Anfang Juni stattfindet und mehrere Events wie das Xbox Games Showcase von Microsoft umfasst, einen neuen Trailer erhalten. Bislang wurde lediglich ein Story-Trailer bei der Ankündigung gezeigt.

Entwickler versprechen eine „bahnbrechende“ Präsentation

„Marvel 1943: Rise of Hydra“ erweitert das Marvel-Universum um eine neue Geschichte mit insgesamt vier spielbaren Hauptcharakteren: Neben Captain America und Black Panther sind dies der US-Soldat Gabriel Jones und die wakandanische Spionin Nanali. Gemeinsam treten sie gegen die titelgebenden Hydra-Streitkräfte an. Dabei soll das Spiel vor allem in puncto Story und Präsentation „bahnbrechende Dinge“ bieten.

Wie Hennig bereits im vergangenen Jahr erläuterte, ist das Ziel, „ein gemeinsames Wohnzimmererlebnis“ zu schaffen, bei dem das Zuschauen ebenso fesselnd sein soll wie das Spielen selbst. Daher liegt der Fokus bei „Marvel 1943: Rise of Hydra“ klar auf der Präsentation: „Es sollte sich anfühlen, aussehen, klingen und riechen, als würde man einen großartigen Marvel-Film oder eine Marvel-Fernsehserie sehen. Aber man steuert die Action selbst.“

Weitere Meldungen zu Marvel 1943: Rise of Hydra.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren