Persona 5: Erscheint dieses Spin-off zum JRPG-Hit bald im Westen?

Das Spin-off “Persona 5: The Phantom X" könnte außerhalb Asiens erscheinen. Neue Social-Media-Aktivitäten und ein bevorstehender Livestream lassen auf eine baldige Ankündigung für westliche Märkte schließen.

In der Gaming-Community mehren sich Spekulationen über eine mögliche Veröffentlichung von „Persona 5: The Phantom X“ im Westen. Aktivitäten auf den offiziellen Kanälen von Atlus West heizen die Gerüchte weiter an.

In einem Social-Media-Post heißt es: „Denke, ihr habt das hier fallen lassen …“, begleitet von einem Eulen-Emoji und dem Hinweis „Bleibt dran“. Die Eule spielt augenscheinlich auf Lufel an – das Maskottchen von „The Phantom X“, das eine ähnliche Rolle wie Morgana im Hauptspiel „Persona 5“ einnimmt.

Der Beitrag wurde zudem mit einem Bild versehen, auf dem „Retake Your Desire“ zu lesen ist – ein Slogan, der bereits in früheren Marketingkampagnen des Spiels verwendet wurde. Diese recht auffällige Inszenierung lässt vermuten, dass eine größere Ankündigung bevorsteht, die über den Launch in Asien hinausgeht.

Livestream am 15. Mai könnte Aufschluss geben

Ein weiterer möglicher Hinweis auf breitere Release-Pläne für „Persona 5: The Phantom X“ ist ein gemeinsamer Livestream von Atlus und SEGA, der für den 15. Mai 2025 angekündigt ist. Der Stream wird unter anderem neue Trailer und Gameplay-Szenen zeigen.

Auch wenn die Show offiziell die japanische Veröffentlichung von „Persona 5: The Phantom X“ zum Thema hat, spekulieren Fans, dass eine Neuigkeit für das englischsprachige Publikum dabei sein könnte.

Die größte Überraschung wäre es nicht: Publisher Perfect World hatte eine internationale Version sowie Umsetzungen für Konsolen in Aussicht gestellt. Derartige Fassungen, vor allem für die PS5, gelten als wahrscheinlich, auch im Hinblick auf vergleichbare Free-to-Play-Titel wie „Genshin Impact“ oder „Honkai: Star Rail“.

„The Phantom X“ ist ein Free-to-Play-Titel mit Gacha-Elementen, der viele bekannte Mechaniken aus „Persona 5“ übernimmt – darunter rundenbasierte Kämpfe, soziale Interaktionen und klassische Dungeon-Erkundung. Statt des bekannten Kalendersystems kommt diesmal ein Energiesystem zum Einsatz, das sich in Echtzeit regeneriert.

Die Geschichte spielt im selben Universum wie „Persona 5“, jedoch mit neuen Charakteren. Ein neuer Protagonist und seine Verbündeten schließen sich den Phantomdieben an, um die Gesellschaft zu verändern.

Zwar wird das Spiel von Perfect World entwickelt, doch das originale Entwicklerteam von „Persona 5“ war in kreative Prozesse involviert – insbesondere bei der Gestaltung und beim Kampfsystem, das sich nah am Vorbild orientiert.

Nicht alle Fans sehen einer möglichen internationalen Veröffentlichung positiv entgegen. Besonders das Gacha-Modell und Mikrotransaktionen sorgen für Kritik in Teilen der Community.

Darüber hinaus hoffen viele langjährige Fans sehnlicher auf Neuigkeiten zu einem möglichen „Persona 6“. Bislang gibt es hierzu keine offiziellen Informationen. Allerdings steht ein neuer Rekord.

