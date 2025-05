Spider-Noir: Nach Spider-Verse – Erster Teaser zeigt Nicolas Cage als düsteren Spider-Man

In „Spider-Noir“ verkörpert Schauspieler Nicolas Cage den düsteren Spinnenmann, der im New York City der 1930er-Jahre für Ordnung sorgt. Ein erster Teaser ist nun verfügbar und liefert einen Vorgeschmack auf die für 2026 geplante Serie.

„Spider-Noir“ ist eine alternative Version von „Spider-Man“, die im New York City der 1930er-Jahre lebt. Größere Bekanntheit erlangte der Charakter vor allem durch seinen Auftritt im erfolgreichen Animationsfilm „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ aus dem Jahr 2018, in dem er von Oscar-Preisträger Nicolas Cage gesprochen wurde.

Doch nun schnappt sich der Schauspieler den Trenchcoat und Fedora-Hut für die geplante Live-Action-Serie, die bereits in letztenn Jahr angekündigt wurde. Produziert wird „Spider-Noir“ in Zusammenarbeit zwischen den Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television, während ab sofort auch ein erster Teaser bereitsteht, der einen kurzen Vorgeschmack auf die Serie liefert, die 2026 Premiere feiern soll.

Spider-Noir erscheint in Schwarz-Weiß und in Farbe

Konkrete Details zur Handlung sind noch nicht bekannt, doch wie der Teaser zeigt, wird die Serie eine deutlich düstere Atmosphäre bieten und auch die Noir-Elemente aus der Comicvorlage einfangen. Wie Culture Crave in einem X-Beitrag berichtet, soll die Serie sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe ausgestrahlt werden. Während die Serie in den USA via MGM+ zu sehen sein wird, erfolgt die weltweite Veröffentlichung auf Amazon Prime Video.

Neben Cage, der die Hauptrolle übernehmen wird, gehören unter anderem auch Lamorne Morris (New Girl), Brendan Gleeson (Mr. Mercedes), Abraham Popoola (The Rig), Li Jun Li (Wu Assassins), Karen Rodriguez (Acapulco) und Jack Huston (Anne Rice’s Mayfair Witches) zum Cast. Gastauftritte werden zudem Lukas Haas, Cameron Britton, Michael Kostroff und Amy Aquino bekommen.

Hinter der Kamera werden Oren Uziel („The Lost City“) und Steve Lightfoot („Punisher“) als Autoren, Co-Showrunner und ausführende Produzenten agieren. Unterstützt werden sie vom „Into the Spider-Verse“-Team, bestehend aus Phil Lord, Christopher Miller und Amy Pascal. Außerdem ist bekannt, dass Harry Bradbeer („Killing Eve“) für die beiden ersten Episoden auf dem Regiestuhl sitzen wird.

„Nicolas Cage ist die ideale Besetzung“

Als „Spider-Noir“ im vergangenen Jahr offiziell angekündigt wurde, sagte Katherine Pope, Präsidentin der Sony Pictures Television Studios: „Wir sind absolut begeistert, Nicolas Cage in dieser Serie zu haben. Niemand sonst könnte diesem einzigartigen Charakter so viel Pathos, Schmerz und Herz verleihen.“

„Zusammen mit unseren brillanten Produzenten und Partnern bei Amazon MGM Studios und Prime Video könnten wir uns kein besseres Team wünschen, um diese Neuinterpretation einer so ikonischen Figur aus Sonys Marvel-Universum zu erarbeiten.“

Vernon Sanders von den Amazon MGM Studios ergänzte: „Die Erweiterung des Marvel-Universums mit Noir ist eine einzigartige Gelegenheit, und wir fühlen uns geehrt, diese Serie unseren weltweiten Prime-Video-Kunden anbieten zu können. Der äußerst talentierte Nicolas Cage ist die ideale Besetzung für unseren neuen Superhelden und das erfahrene Produzententeam mit Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal und dem unglaublichen Team von Sony hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Franchise auf authentische Weise weiterzuentwickeln.“

