Stellar Blade: Complete Edition des Action-Titels für PS5 & PC angekündigt – Das steckt drin

Wie Shift Up ankündigte, erscheint 'Stellar Blade' in einer Complete Edition für den PC. Das Komplettpaket bietet exklusive Inhalte und wird ebenfalls für die PS5 veröffentlicht. Wir haben alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst.

Bereits im vergangenen Jahr bestätigte das südkoreanische Studio Shift Up, dass der Action-Hit „Stellar Blade“ nach dem Release für die PS5 auch für den PC erscheinen wird.

Bisher war jedoch unklar, ab wann sich auch PC-Spieler mit Eve in die Action stürzen können. Diesbezüglich sorgte Shift Up nun für Klarheit und gab bekannt, dass „Stellar Blade“ in Form einer Complete Edition den Weg auf den PC findet. Zudem kündigte das Studio an, dass sich auch PS5-Spieler auf das Komplettpaket freuen dürfen.

Der Release der „Stellar Blade: Complete Edition“ erfolgt auf beiden Plattformen am 11. Juni 2025.

Diese Inhalte werden geboten

Doch welche Inhalte sind im Komplettpaket enthalten? Zum einen erwartet die Spieler natürlich das Hauptspiel beziehungsweise die Kampagne, in der sich Eve einer außerirdischen Macht entgegenstellt und in den Ruinen der menschlichen Zivilisation auf ein mysteriöses Geheimnis stößt.

Zudem sind alle Vorbesteller-Extras Teil der Complete Edition enthalten. Dasselbe gilt für die DLCs, die nach dem Release von „Stellar Blade“ für die PS5 erschienen sind.

Zum einen handelt es sich hierbei um eine Erweiterung, die auf dem erfolgreichen Action-Rollenspiel „NieR: Automata“ basiert. Der zweite DLC dreht sich um „Nikke: Goddess of Victory“. Darüber hinaus sind alle bisher veröffentlichten Updates sowie exklusive Inhalte, die nur in der Complete Edition enthalten sind, mit dabei.

Zu den exklusiven Inhalten gehören:

25 zusätzliche Outfits

Ein zusätzlicher Bosskampf

Das „Fluffy Bear“-Kosmetik-Paket für Drohnen

Der „Planet Diving Suit (Captain)“ für Eve

Was bietet die PC-Version?

Zum Abschluss der Ankündigung gingen Shift Up und Sony Interactive Entertainment auf die technischen Features der PC-Version von „Stellar Blade“ ein.

Dazu heißt es: „Die PC-Version wird KI-Upscaling und Frame-Generierung über NVIDIA DLSS 4 und AMD FSR 3, eine unbegrenzte Bildwiederholrate, sowohl japanische als auch chinesische Sprachausgabe, Ultrawide-Display-Unterstützung sowie DualSense-Controller-Unterstützung für haptisches Feedback und Trigger-Effekte bieten.“

Unklar ist zum Zeitpunkt dieser Meldung noch, wie Besitzer der PS5-Version von „Stellar Blade“ in den Genuss der zusätzlichen Inhalte der Complete Edition kommen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein entsprechendes Upgrade bereitgestellt wird.

Sobald offizielle Details vorliegen, werden wir den Artikel natürlich entsprechend aktualisieren.

