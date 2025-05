Switch 2: „Sehr leistungsstark“ – Borderlands 4-Entwickler schwärmen von der „perfekten Plattform“

„Borderlands 4“ wird auch für die Switch 2 erscheinen, und Entwickler Gearbox Software bezeichnete die kommende Nintendo-Konsole nun als die „perfekte Plattform“ für das kooperative Spielerlebnis des Loot-Shooters. Zudem sei die Switch 2 „sehr leistungsstark“, was die Entwicklung erleichtere.

Obwohl Nintendo noch keine konkreten Details zur Hardwareleistung der Switch 2 bekannt gegeben hat, wird erwartet, dass die kommende Konsole deutlich leistungsstärker als ihr Vorgänger sein wird. Chip-Zulieferer Nvidia sprach bereits von der zehnfachen Leistung, und auch erste Third-Party-Entwickler äußerten sich sehr zufrieden mit der Performance der Switch 2.

Nun reiht sich Gearbox Software, das aktuell an „Borderlands 4“ arbeitet, in die Riege der lobenden Entwicklerstudios ein. Da der Loot-Shooter ebenfalls für die neue Nintendo-Plattform erscheint, widmete das japanische Unternehmen den nächsten Teil seiner „Creator’s Voice“-Videoreihe „Borderlands 4“. Darin loben Randy Pitchford und Randy Varnell die Konsole als „perfekte Plattform“ für ihr Spiel und heben auch ihre Leistungsfähigkeit hervor.

„Wir haben nicht das Gefühl, gegen das System anzukämpfen“

Weshalb gerade die Switch 2 die „perfekte Plattform“ für „Borderlands 4“ sei? Das hänge laut Pitchford vor allem mit dem kooperativen Spielerlebnis des Shooters zusammen, der zudem darauf hinweist, dass es sich nicht einfach um eine Portierung handelt. Stattdessen wird „Borderlands 4 direkt für die Nintendo Switch 2“ entwickelt.

„Ich denke, wenn ihr Borderlands 4 auf der Switch 2 spielt, werdet ihr merken, dass sie mit dem kooperativen Spielerlebnis und der Art, wie wir die Nintendo Switch 2-Plattform nutzen können, um uns mit Freunden zu verbinden und unser Spiel mit Freunden zu teilen … es ist ziemlich erstaunlich, wie perfekt diese Plattform für Borderlands 4 ist“, so der Gearbox-CEO.

Außerdem sei es „eine Freude, mit ihr [der Switch 2] zu arbeiten – sie ist sehr leistungsstark“, erläuterte Pitchford weiter. „Sie ist eine unglaubliche Maschine in einem sehr kompakten Format, und wir lieben es, mit unserer Grafik und dem Erlebnis, das wir erschaffen, an der Spitze der Technologie zu sein, und die Nintendo Switch 2 macht all das möglich.“

„Wir haben nicht das Gefühl, gegen das System anzukämpfen, sondern dass das System uns ermöglicht und uns befähigt, die bestmögliche Version von Borderlands 4 zu entwickeln. Als Spieleentwickler ist das fantastisch.“

Sechs Jahre Entwicklungszeit

Wie Randy Varnell, seines Zeichens Chief Creative Officer bei Gearbox Software, ebenso im Video enthüllte, begann die Entwicklung von „Borderlands 4“ unmittelbar nach der Veröffentlichung des dritten Teils im Jahr 2019. Demnach habe das Team sechs Jahre damit verbracht, „Borderlands mit großartigen Abenteuern zu füllen“.

Und bis „Borderlands 4“ erscheint, müssen sich die Fans auch nicht mehr allzu lange gedulden. Da die Entwickler zu 100 Prozent Vertrauen in die Qualität ihres Spiels haben, hat man sich dazu entschieden, den Release um eine Woche nach vorne zu ziehen. Dadurch wird der Loot-Shooter bereits ab dem 12. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein.

Während die Switch 2 weltweit am 5. Juni 2025 erscheinen wird, hat „Borderlands 4“ für die Nintendo-Konsole noch keinen genauen Termin. Allerdings soll die Veröffentlichung noch im Laufe dieses Jahres erfolgen.

Weitere Meldungen zu Borderlands 4, Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren