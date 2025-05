The Witcher 4: CFO von CD Projekt RED über Ciri als Protagonistin und Weiterentwicklung des Franchise

Ciri zur neuen Protagonistin in „The Witcher 4“ zu machen, ist laut Piotr Nielubowicz, dem CFO des Entwicklerstudios CD Projekt RED, eine „großartige Wahl“. Darüber hinaus ging er in einem aktuellen Interview auch auf den Ausbau des erfolgreichen Franchise ein, das mittlerweile über 75 Millionen verkaufte Spiele umfasst.

Die Überraschung war groß, als im Rahmen der Game Awards 2024 im vergangenen Dezember plötzlich der erste Teaser-Trailer zu „The Witcher 4“ präsentiert wurde. Dabei machte das bewegte Bildmaterial deutlich, dass nicht mehr Geralt von Riva die Hauptrolle im kommenden Action-Rollenspiel übernehmen wird. Stattdessen wird seine Ziehtochter und einstige Schülerin Ciri in seine Fußstapfen treten.

Diese Entscheidung, die laut CD Projekt RED bereits seit „sehr langer Zeit“ feststeht und bei einigen Fans auf gemischte Reaktionen stieß, erhielt zuletzt Zuspruch von Geralt-Sprecher Doug Cockle, der die Wahl als „interessanten Schachzug“ bezeichnete. Nun äußerte sich auch Piotr Nielubowicz, CFO des Entwicklerstudios, zu diesem Thema und nannte Ciri eine „großartige Wahl“. Im selben Interview sprach er zudem über die Weiterentwicklung des „The Witcher“-Franchise.

Ciri bietet als Hauptfigur „erzählerische und künstlerische Möglichkeiten“

Im Gespräch mit dem polnischen Magazin Parkiet (via GamingBolt) erklärte Nielubowicz, dass de auf den Game Awards gezeigte Trailer „mit unserer eigenen Version der Unreal Engine 5 erstellt wurde“. „Obwohl er kein Gameplay zeigte, gab er den Spielern eine Vorstellung davon, was sie von The Witcher 4 erwarten können. Vor allem wollten wir der Welt die Hauptfigur des Spiels vorstellen. Wir glauben, dass Ciri eine großartige Wahl für die neue Saga ist, weil sie uns viele Möglichkeiten bietet – sowohl erzählerisch als auch künstlerisch.“

Er ergänzte: „Es gibt uns auch die Möglichkeit, die Geschichte aus einer neuen Perspektive zu erzählen. Abgesehen davon kann ich leider nichts Weiteres verraten. Wir haben den Anspruch, mit jedem neuen Spiel immer höhere Ziele zu erreichen, und das gilt auch für den vierten Teil von The Witcher.“

Mehr als 75 Millionen verkaufte The Witcher

Darüber hinaus sprach Nielubowicz darüber, wie erfolgreich das „The Witcher“-Franchise mittlerweile ist. So konnten bis heute über 75 Millionen Spiele verkauft werden. „Wir haben drei Teile von The Witcher produziert – jeder von ihnen war ein Erfolg und jeder war ein Meilenstein für uns in der Entwicklung von CD Projekt“, so der CFO von CD Projekt RED.

„Bis heute hat sich die gesamte Trilogie über 75 Millionen Mal verkauft. Das ist ein phänomenales Ergebnis, das zeigt, wie groß das Potenzial dieser Marke ist. Mehr noch: Trotz der vergangenen Jahre greifen neue Spieler immer noch begierig nach unseren Witchern.“

Aus diesem Grund plant CD Projekt RED das Franchise auch weiter auszubauen. „Wir haben ein starkes Franchise in der Hand, das wir unter anderem durch weitere Produktionen weiterentwickeln wollen“, sagte er. „Hier tut sich bereits viel. Wir arbeiten mit Hochdruck an The Witcher 4, das eine neue Witcher-Saga eröffnen wird, und parallel dazu laufen die Arbeiten an einem Projekt mit dem Codenamen [Sirius], und wir haben auch mit einem Remake des ersten The Witcher begonnen.“

Während „The Witcher 4“ voraussichtlich nicht vor 2027 erscheint, arbeitet das Studio The Molasses Flood an dem Spin-Off „Project Sirius“, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um ein „The Witcher“-Erlebnis im Multiplayer-Format handeln wird. Allerdings dürfte auch dessen Veröffentlichung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ähnliches gilt für das Remake des ersten „The Witcher“, das in Zusammenarbeit mit Canis Majoris entsteht. Dessen Release wird vermutlich erst nach dem vierten Hauptteil erfolgen.

Weitere Meldungen zu The Witcher 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren