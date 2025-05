Assassin’s Creed: Netflix-Serie nimmt Form an – Preisgekröntes Autorenteam an Bord

Während sich „Asassin’s Creed“-Fans aktuell mit dem am 20. März veröffentlichten „Shadows“ im feudalen Japan austoben, scheint auch die bereits im Oktober 2020 angekündigte Serienadaption Fortschritte zu machen, die in Zusammenarbeit zwischen Ubisoft und Netflix entsteht.

Nachdem sich Alain Tascan, der Gaming-Chef des Streaming-Riesen, zuletzt Anfang April zum aktuellen Status des Live-Service-Projekts geäußert und versichert hatte, dass die Arbeiten nach wie vor andauern, wurde jetzt das Autorenteam enthüllt. Demnach werden sich einige bekannte Namen für die „Asassin’s Creed“-Serie verantwortlich zeichnen.

Das Kreativteam hinter der Assassin’s Creed-Serie

So sind die Namen ab sofort über die Writer’s Guild of America (via Nexus Point News) einsehbar, die die Netflix-Serie zudem mit einem Debüt für 2025 bis 2026 listet. Allen voran sticht die preisgekrönte Bestsellerautorin Emily St. John Mandel ins Auge, bekannt für die Romane „Station Eleven“ und „Das Glashotel“. Für die Serienadaption ihres zuerst genannten Werkes war sie bereits als Produzentin tätig und ist darüber hinaus auch an der kommenden „God of War“-Serie beteiligt, für die Amazon schon mehrere Staffeln geordert hat.

Ebenfalls als Autorin gewonnen werden konnte die Dramatikerin und Drehbuchautorin Sanaz Toossi. Ihr aktuelles Stück, das im Iran angesiedelte „English“, ist aktuell am Broadway zu sehen. Weitere Autoren für „Assassin’s Creed“ sind zudem Sam Reynolds, der zuletzt für das „The Walking Dead“-Spin-off „World Beyond“ verantwortlich war und Tom Hemmings, der als Produzent für die mittlerweile abgesetzte Paramount-Serie „Halo“ fungierte.

Auch an „Halo“ beteiligt war David M. Wiener, der gemeinsam mit Robert Patino, der in der Vergangenheit an Serien wie „Westworld“ und „DMZ“ arbeitete, den Showrunner-Posten für „Assassin’s Creed“ übernehmen wird. Als Co-Executive Producer konnten zudem Claire Kiechel („Watchmen“, „Star Wars: The Acolyte“) und Jaquén Castellanos („Good American Family“, „The Affair“) mit ins Boot geholt werden.

Angeblich 9 Videospiele in der Entwicklung

Neben der Serienadaption plant Ubisoft auch die Weiterentwicklung der Videospielreihe, sodass sich Fans auf kommende „Assassin’s Creed“-Spiele freuen dürfen. Laut dem gut informierten Insider Tom Henderson befinden sich angeblich neun Titel in der Entwicklung. Demnach soll alle zwei bis drei Jahre ein großes Spiel erscheinen, ergänzt durch Remakes und kleinere Titel in den Zwischenzeiten.

Zu den bekannten Projekten gehören das in China angesiedelte Mobile-Spin-off „Assassin’s Creed Jade“, der Multiplayer-Titel „Invictus“ (angeblich an „Fall Guys“ angelehnt), ein Remake von „Black Flag“ sowie „Assassin’s Creed Hexe“, der nächste Hauptteil der Reihe. Ebenfalls in Arbeit sind „Scarlet“ (der Nachfolger von „Hexe“), ein zweites Remake-Projekt namens „Stardust“, ein weiterer Multiplayer-Titel „Emerald“, ein Titel, zu dem noch keine Infos vorliegen sowie eine weitere Neuauflage.

Weitere Meldungen zu Assassins Creed.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren