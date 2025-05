Assassin’s Creed Shadows: Es wird gruselig – Crossover und Termin für nächstes großes Update bekannt

Die Veröffentlichung von „Assassin’s Creed Shadows“ am 20. März war erst der Anfang einer längeren Reise, wie Ubisoft unmissverständlich klargemacht hat. So können sich die Spieler im Laufe der Zeit über jede Menge neue und auch kostenlose Inhalte freuen, die von den Entwicklern Ende April anhand einer Roadmap etwas detaillierter vorgestellt wurden.

Während Patch 1.0.4 in der vergangenen Woche bereits die ersten kostenlosen Story-Inhalte ins Spiel brachte, steht für Ende des Monats schon das nächste große Update bevor. Dafür stellte Ubisoft auch die erste „spezielle Kollaboration“ in Aussicht. Und nun haben die Macher bekannt gegeben, auf welches Franchise „Assassin’s Creed Shadows“ treffen und wann die Aktualisierung erscheinen wird.

Ubisoft kündigt düsteres Crossover an

Demnach wird „Shadows“ im Rahmen des Crossover-Events auf das beliebte asymmetrische Survival-Horrorspiel „Dead By Daylight“ treffen. Das bestätigte Ubisoft in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). „Betritt den Nebel. Eine neue Dead by Daylight-Quest beginnt. Schlüpfe durch die Schatten. Überlebe die Tortur“, heißt es in der Ankündigung.

Passend dazu enthält der Beitrag auch ein kurzes Teaser-Video: Zu sehen sind die beiden Protagonisten Yasuke und Naoe, die an einem Lagerfeuer von einer mysteriösen Gestalt beobachtet werden. Außerdem verrät das Video auch den Termin: Am 27. Mai 2025 wird das nächste Update inklusive der Kollaboration für „Assassin’s Creed Shadows“ erscheinen.

Was genau das Crossover-Event für Spieler bereithalten wird, hat Ubisoft aber noch nicht bekannt gegeben. Die Beschreibung deutet jedoch auf eine neue Quest hin, die – typisch für „Dead by Daylight“ – düstere Elemente beinhalten dürfte. Am Ende könnten zudem Belohnungen im Stil des Horrorspiels warten.

Neben dem ersten Crossover wird das nächste Update aber noch weitere Verbesserungen und neue Inhalte für „Assassin’s Creed Shadows“ mit sich bringen. Dazu gehören unter anderem die Aktualisierung des Fotomodus und des Parkour-Systems, die eine Reihe neue Manöver ins Spiel integrieren wird. Um den Grundstein dafür zu legen, hatten die Entwickler bereits mit dem letzten Patch still und heimlich einige Änderungen an der Parkour-Mechanik vorgenommen.

Im nächsten Monat wird außerdem auch schon ein weiteres Update erscheinen, dass erneut kostenlose Story-Inhalte bieten wird, die auf den Titel „Neuer Verbündeter für deine Liga“ hören. Obendrein wird es neue Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad und zusätzlichen Optionen für ein immersiveres Gameplay geben.

Weitere „spezielle Kollaborationen“ sind darüber hinaus für den Rest des Jahres geplant. Hier darf man gespannt sein, mit welchem Marken Ubisoft nach „Dead by Daylight“ noch zusammenarbeiten wird. Ähnlich düster wie im kommenden Crossover dürfte es ebenso auch in der Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ werden, die noch dieses Jahr erscheinen soll und eine deutlich andere Atmosphäre als das Hauptspiel bieten soll.

