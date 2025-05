Battlefield 6: Große Vorbilder – Civil War und Dead Space als Inspiration für Story-Kampagne

Entwickler EA Motive arbeitet derzeit mit Hochdruck am nächsten Teil der „Battlefield“-Reihe, dessen finaler Titel noch nicht bekannt ist. Im Vergleich zum zuletzt veröffentlichten „Battlefield 2042“ wird das kommende „Battlefield 6“ aber nicht nur einen Mehrspieler-Modus, sondern auch wieder eine traditionelle Story-Kampagne bieten.

Wie schon viele Studios zuvor ließen sich die Entwickler vor allem von Hollywood inspirieren, um die Geschichte ihres Shooters zu entwickeln. Doch Creative Director Roman Campos-Oriola und Produzent Philippe Ducharme enthüllten in einem Interview, dass ihre Inspirationsquellen über altbekannte Kriegsfilme hinausgingen und auch eigene Videospiele aus dem Hause EA umfassten.

Inspiration durch Civil War und Lioness

Als Ideengeber diente beispielsweise das amerikanische Spionage-Thriller-Drama „Lioness“, dessen erste Staffel im Juli 2023 auf dem Streamingdienst Paramount+ Premiere feiert. Wie Campos-Oriola im Gespräch mit Inverse verriet, sei er ein „großer Fan“ der Serie, die auf einem realen Programm der CIA basiert, bei dem Frauen für Undercover-Einsätze rekrutiert werden. Die Serie wurde vor allem für ihre im Vergleich zu ähnlichen Produktionen deutlich intelligentere Handlung gelobt.

Der ausführende Produzent Ducharme enthüllte, dass er persönlich „Civil War“ „wirklich genossen“ habe. Der dystopische Action-Thriller von Alex Garland aus dem Jahr 2024 erzählt von einem Bürgerkrieg, der zwischen einer autoritären Bundesregierung und verschiedenen regionalen Fraktionen herrscht. „Für einige der Dinge, die wir [in diesem Spiel] vorantreiben, ist der Film tatsächlich eine gute Referenz“, so Ducharme.

Campos-Oriola ergänzte: „Was uns wirklich interessiert, ist das Konzept talentierter, aber gewöhnlicher Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Das schafft eine sehr interessante Dynamik in Bezug auf die Beziehungen zu anderen Menschen. Diese Elemente möchten wir im Einzelspielermodus einfangen.“

Dead Space beeinflusst Tempo und Erzählweise

Neben Film und Fernsehen beschäftigten sich die Entwickler aber auch mit ihren bisherigen Werken, schließlich hat EA Motive dank der Arbeiten an „Star Wars: Squadrons“ und dem Remake von „Dead Space“ bereits Erfahrung mit Einzelspieler-Erlebnissen. Diese möchte man nun für die Entwicklung von „Battlefield 6“ nutzen und vor allem der Survival-Horror-Klassiker hat dem Team viel gelehrt.

„Bei Dead Space haben wir viel über die Spannungskurve gesprochen. Wie man von einem Moment zum nächsten kommt, Höhen und Tiefen einbaut, um die Spieler bei der Stange zu halten und sogar ein wenig mit ihren Erwartungen zu spielen“, erklärte Ducharme. „Bei einem Spiel wie Battlefield ist das natürlich ganz anders. Aber wir haben diese Mentalität trotzdem rübergebracht.“

Demnach werden vor allem Tempo und Erzählweise von „Dead Space“ inspiriert sein. Ducharme betonte, dass man keine Non-Stop-Action erwarten sollte, sondern dass langsame, spannende Erzählmomente eine wichtige Rolle spielen werden. Dass dieser Ansatz den „Battlefield“-Kampagnen zugutekommt, bewiesen bereits frühere Titel: „Battlefield 1“ bot eine gekonnte Mischung aus Schießereien, Fahrzeugkämpfen und Schleicheinlagen, und die Street-Level-Kampagne von „Battlefield Hardline“, die alternative, nicht-tödliche Lösungswege bot, gilt bis heute als einer der kreativen Höhepunkte der Reihe.

„Battlefield 6“ befindet sich aktuell in der sogenannten „Battlefield Labs“-Testphase, sodass Spieler die Möglichkeit bekommen, aktiv an der Entwicklung mitzuwirken und Feedback abzugeben. Eine offizielle Enthüllung soll laut EA-CEO Andrew Wilson in den nächsten Monaten erfolgen. Der Release ist schließlich spätestens bis zum 31. März 2026 vorgesehen.

