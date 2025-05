Blades of Fire: Demo mit Termin und Details angekündigt

Mit "Blades of Fire" erscheint in diesem Monat das neueste Spiel der "Castlevania: Lords of Shadow"-Macher von Mercury Steam. In einer aktuellen Stellungnahme beantwortete das spanische Studio die Frage nach einer möglichen Demo.

Update: Heute kündigte Mercury Steam die Demo zu „Blades of Fire“ offiziell an. Laut den Entwicklern erscheint die Probefassung am morgigen Donnerstag, den 15. Mai 2025.

Die Demo bietet euch die Möglichkeit, die „ersten Stunden“ der Kampagne zu spielen. Wer sich anschließend zum Kauf der Vollversion entscheidet, kann seine Fortschritte in die Vollversion übernehmen und das Abenteuer nahtlos fortsetzen.

Passend zur Ankündigung stellte Mercury Steam einen neuen Trailer zu „Blades of Fire“ bereit, in dem auf die Spielwelt eingegangen wird.

Ursprüngliche Meldung: Mit „Blades of Fire“ kündigte Mercury Steam, das Studio hinter „Castlevania: Lords of Shadow“, vor wenigen Monaten sein neuestes Projekt für den PC und die Konsolen an.

Spielerisch verspricht Mercury Steam einen Action-Titel mit einem vielseitigen Kampfsystem und umfangreichen Crafting-Mechaniken. Nachdem die Entwickler in den vergangenen Wochen mehrfach nach einer möglichen Demo zu „Blades of Fire“ befragt wurden, lieferte Mercury Steam den Spielern heute endlich eine Antwort.

Wie das Studio bekannt gab, bereiten die Entwickler in der Tat die Veröffentlichung einer Anspielfassung vor. Diese möchte Mercury Steam noch vor dem Release des Action-Titels zur Verfügung stellen.

Für welche Plattformen erscheint die Demo?

Einen konkreten Termin nannten die Verantwortlichen nicht. Da „Blades of Fire“ für einen Release am 22. Mai 2025 vorgesehen ist, dürfte die Demo jedoch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Außerdem geht aus der heutigen Ankündigung hervor, dass die Probefassung für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.

Welche Inhalte die Demo bietet, ließ Mercury Steam allerdings offen.

In „Blades of Fire“ schlüpfen die Spieler in die Rolle des Protagonisten Aran de Lira, dem Erstgeborenen eines Königshauses. In einem Fantasyreich, in dem Königin Nerea mit ihren Soldaten Chaos anrichtet, übernehmen die Spieler die Kontrolle über Aran, der einen mystischen Schmiedehammer führt und sich der durchtriebenen Königin entgegenstellt.

Im Kampf kommt es gleichermaßen auf die Wahl der richtigen Waffen, perfektes Timing und die passende Strategie an. Auch das Crafting-System spielt eine zentrale Rolle. Es ermöglicht den Spielern, eine Vielzahl von Waffen und Ausrüstungsgegenständen zu schmieden, die im Kampf gegen mächtige Gegner über Sieg oder Niederlage entscheiden können.

Strategische Kämpfe und ein stattlicher Umfang

Laut Mercury Steam dürfen sich die Spieler bei „Blades of Fire“ auf ein umfangreiches Fantasy-Abenteuer einstellen. Je nach Vorgehensweise soll es die Kampagne auf eine Spielzeit von 60 bis 80 Stunden bringen. Des Weiteren heben die Entwickler das dynamische und strategische Kampfsystem hervor.

Zu diesem heißt es: „Ein einzigartiges und forderndes Kampfsystem ermöglicht dir, bestimmte Körperteile deiner Feinde gezielt anzugreifen. Schlitze, steche und schmettere – je nach Schwäche des Feindes. Nur mit der richtigen Waffe überwindest du die Rüstung des Feindes.“

„Blades of Fire“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Im PlayStation Store liegt der Preis bei 59,99 Euro.

