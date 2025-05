Der Super Mario Bros. Film: Fortsetzung hat einen Titel – der versehentlich enthüllt wurde

Im letzten Jahr kündigten Nintendo und Illumination eine Fortsetzung zum erfolgreichen „Der Super Mario Bros. Film“ an. Und nun scheint der Titel des Sequels bekannt zu sein, nachdem er von NBC Universal versehentlich in einer Pressemitteilung enthüllt wurde.

Mit „Der Super Mario Bros. Film“ lieferten Nintendo und das Animationsstudio Illumination 2023 nicht nur einen der größten Kino-Hits des Jahres, sondern auch die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten ab. Das Abenteuer der Klempner-Brüder spielte weltweit über 1,36 Milliarden US-Dollar ein und übertraf damit auch den bisherigen Rekord von „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“.

Angesichts dieses überwältigenden Erfolgs überraschte es kaum, als Nintendo im März letzten Jahres offiziell eine Fortsetzung ankündigte, inklusive des Kinostarts, der weltweit am 3. April 2026 erfolgen soll. Der finale Titel des Films war bisher jedoch unbekannt – zumindest bis jetzt, denn er wurde nun versehentlich vorzeitig enthüllt.

NBC Universal verrät den Titel des zweiten Mario-Films

Für den Leak verantwortlich ist eine Pressemitteilung von NBC Universal (via VGC), die auf der offiziellen Webseite erschien und den Titel der Fortsetzung von „Der Super Mario Bros. Film“ enthüllte. Demnach soll der zweite Mario-Film den Titel „Super Mario World“ tragen. Mittlerweile wurde die Mitteilung bearbeitet und der Titel entfernt, was stark auf ein Versehen hindeutet.

Zuvor hieß es in der Mitteilung: „Eine aufregende Auswahl an Filmen von Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation und Illumination wurde präsentiert, darunter Megan 2.0, Nobody 2, Bad Guys 2, Drachenzähmen leicht gemacht, Downton Abbey: Das große Finale, Black Phone 2, HIM, The Phoenician Scheme, Super Mario World, Shrek und Minions.“

„Diese Filme werden nach ihren Kino- und Premium-Video-on-Demand-Fenstern zuerst exklusiv auf Peacock gestreamt, was es zu einem einzigartig positionierten Kraftpaket für Blockbuster-Erfolge macht – es treibt die Zuschauerzahlen, Premium-Werbemöglichkeiten und den kulturellen Einfluss mit Must-Watch-Unterhaltungserlebnissen wie Wicked voran.“

Auftritt von Yoshi scheint die Titelwahl zu untermauern

Eine offizielle Bestätigung dieses Leaks steht zwar noch aus, doch der Titel „Super Mario World“ erscheint angesichts des Endes des ersten Films durchaus plausibel. Die Post-Credit-Szene von „Der Super Mario Bros. Film“ zeigte schließlich ein Yoshi-Ei, und Nintendo-Fans wissen, dass die dinosaurierähnliche Kreatur ihr Debüt im gleichnamigen SNES-Spiel „Super Mario World“ feierte und danach schnell zu einem festen Bestandteil des Mario-Universums wurde.

Auch „Mario“-Schöpfer Shigeru Miyamoto, der erneut als Produzent der Fortsetzung tätig ist, kündigte letztes Jahr an, dass der neue Film „Marios Welt erweitern“ wird, was den Titel „Super Mario World“ ebenfalls wahrscheinlich erscheinen lässt. Darüber hinaus versprach er den Zuschauern eine „fröhliche und witzige Geschichte“.

Erneut an Bord sind auch die Regisseure Aaron Horvath und Michael Jelenic. Matthew Fogel zeichnet sich zudem abermals für das Drehbuch verantwortlich. Zuletzt gaben die Verantwortlichen im Juni letzten Jahres bekannt, dass sie mit Hochdruck daran arbeiten würden, einen „unterhaltsamen Film“ zu erschaffen.

Weitere Meldungen zu Der Super Mario Bros Film.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren